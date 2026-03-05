Seit 1966 gemeinsames Leben
Diamantene Hochzeit: 60 Jahre Renate und Klaus Zöller
Ein Heinkel-Roller wie dieser spielte beim Kennenlernen von Renate und Klaus Zöller eine Rolle. Inzwischen sind sie seit 60 Jahr
Ein Heinkel-Roller wie dieser spielte beim Kennenlernen von Renate und Klaus Zöller eine Rolle. Inzwischen sind sie seit 60 Jahren verheiratet. Was das Paar aus Miehlen sich wünscht, ist noch eine lange gemeinsame Zeit bei guter Gesundheit.
Christine Vary

Mit einem Heinkel-Roller begann 1963 ihre Liebesgeschichte, nun feiern Renate und Klaus Zöller in Miehlen Diamantene Hochzeit. Gemeinsam bauten sie Haus, Familie und ein Unternehmen auf. Heute blicken sie auf 60 gemeinsame Ehejahre zurück.

Lesezeit 2 Minuten
Ein großes Haus, eine Familie und ein florierendes Unternehmen haben sie gemeinsam aufgebaut. Am 5. März feiern Renate (78) und Klaus (82) Zöller in Miehlen das Fest der Diamantenen Hochzeit.„Ein Fahrzeug war schuld“ am Kennenlernen, schmunzelt Klaus Zöller.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-Zeitung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren