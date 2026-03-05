Mit einem Heinkel-Roller begann 1963 ihre Liebesgeschichte, nun feiern Renate und Klaus Zöller in Miehlen Diamantene Hochzeit. Gemeinsam bauten sie Haus, Familie und ein Unternehmen auf. Heute blicken sie auf 60 gemeinsame Ehejahre zurück.
Lesezeit 2 Minuten
Ein großes Haus, eine Familie und ein florierendes Unternehmen haben sie gemeinsam aufgebaut. Am 5. März feiern Renate (78) und Klaus (82) Zöller in Miehlen das Fest der Diamantenen Hochzeit.„Ein Fahrzeug war schuld“ am Kennenlernen, schmunzelt Klaus Zöller.