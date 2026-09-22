Die bundesweit millionste Kundin der Deutschen Glasfaser kommt aus Singhofen. Die feierliche Inbetriebnahme des Anschlusses sorgt daher für großes Interesse.
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Damit hätte Heike Michel aus Singhofen nicht gerechnet, als sie im April einen Glasfaseranschluss für ihre im Juli bezogene Wohnung beantragte: Sie ist bundesweit die millionste Kundin der Deutschen Glasfaser. Die Unternehmensgruppe ließ zum offiziellen Druck auf den Start-Buzzer viel Prominenz aus Politik und Branche an die Bäderstraße anreisen.