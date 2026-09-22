Tempo beim Ausbau
Deutsche Glasfaser: Millionste Kundin lebt in Singhofen
Noch ein letzter prüfender Blick des Technikers, dann wurde die millionste Kundin ans Netz genommen.
Noch ein letzter prüfender Blick des Technikers, dann wurde die millionste Kundin ans Netz genommen.
Bernd-Christoph Matern

Die bundesweit millionste Kundin der Deutschen Glasfaser kommt aus Singhofen. Die feierliche Inbetriebnahme des Anschlusses sorgt daher für großes Interesse.

Lesezeit 2 Minuten
Damit hätte Heike Michel aus Singhofen nicht gerechnet, als sie im April einen Glasfaseranschluss für ihre im Juli bezogene Wohnung beantragte: Sie ist bundesweit die millionste Kundin der Deutschen Glasfaser. Die Unternehmensgruppe ließ zum offiziellen Druck auf den Start-Buzzer viel Prominenz aus Politik und Branche an die Bäderstraße anreisen.
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