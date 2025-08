Deutsche GigaNetz: Keine „Verwüstung“ in Diez

In Diez schreitet die Verlegung von Glasfaserkabeln weiter voran, dennoch gibt es immer wieder Kritik. Dazu bezogen Laura Mäder, Leiterin Regionale Kooperationen bei der Deutschen GigaNetz, und Carmen Fesenbeck, Head of Communications, nun Stellung.

Diez erhält schnelles Internet – rund 21 Millionen Euro investiert die Deutsche GigaNetz GmbH dort nach eigenen Angaben in den Glasfaserausbau: „Damit alle Bürgerinnen und Bürger ein schnelles und zukunftsfähiges Internet bekommen können“, betont das Unternehmen. Seit über einem Jahr sorgen die Baustellen aber auch für Irritationen unter Anwohnern und Betroffenen, die auch auf der jüngsten Stadtratssitzung zur Sprache kamen. Nun nahmen Laura Mäder, Leiterin Regionale Kooperationen bei der Deutschen GigaNetz, und Carmen Fesenbeck, Head of Communications, Stellung zur geäußerten Kritik.

„Es läuft nicht immer alles reibungslos, aber wo gehobelt wird, fallen Späne und der Glasfaserausbau ist wichtig für die stabile digitale Infrastruktur von Diez“, räumt Laura Mäder gleich zu Beginn des Interviews ein. Daher sei auch ein kürzliches Arbeitsgespräch mit Vertretern der Stadt und der Verwaltung sehr positiv verlaufen: „Alle Beteiligten waren zufrieden“, so Mäder. Die aus der Bevölkerung eingehenden Beschwerden würden in einer Mängelliste erfasst, priorisiert und konsequent abgearbeitet. Das heißt in der Praxis aber auch, dass Betroffene den Eindruck gewinnen können, dass sich nichts tut, „da der reklamierte Missstand bis dato noch nicht behoben wurde“, weiß Mäder. „Das erfolgt Schritt für Schritt.“

„Wir tun alles, damit die Kunden schnell ans Glasfasernetz angeschlossen werden.“

Carmen Fesenbeck verweist zusammen mit ihrer Kollegin Laura Mäder auf die bald beginnenden Arbeiten der Tochterfirma Deutsche GigaNetz Infra GmbH, die den Glasfaserausbau im zweiten Bauabschnitt in Diez übernehmen soll.

So geschehen zum Beispiel im Frühjahr bei den „Stolperfallen“ an der B417, wo ein aufgerissener Bürgersteig wenig Raum für Passanten mit Kinderwagen oder Rollatoren ließ. Im vergangenen Herbst wiederum hatte eine Leserin aus der Schlesierstraße reklamiert: „Eine Nachbarin traut sich schon gar nicht mehr aus dem Haus.“ Grund waren damals offene Kanten im Straßenbelag, da die Asphaltierung noch auf sich warten ließ. Im Rahmen der jüngsten Einwohnerfragestunde kritisierte wiederum ein Einwohner die schlechte Pflasterung in der Brandenburger Straße: „Es wurde ohne Sand gepflastert und auch nicht abgerüttelt“, lautete die Kritik an der Ausführung.

„Wir haben Verständnis für den Unmut der Bevölkerung“, „Wir nehmen die Kritik sehr ernst“ und „Etwaige Qualitätsmängel werden konsequent behoben“, versicherte die Pressestelle der Deutschen GigaNetz in den genannten Fällen. „Geteert wird aber von anderen Bautrupps als von denen, die Rohre und Kabel verlegen“, nennt Laura Mäder eine mögliche Ursache für Verzögerungen. „Und so kann es auch sein, dass mancherorts bei einem Oberflächenverschluss oder nach Pflasterarbeiten nur noch die Besandung fehlt, die zeitnah nachgeholt wird.

i Eine „Stolperfalle" an der B417 sorgte im Frühjahr in Diez für Unmut. Johannes Koenig (Archiv)

Dennoch gibt es gute Gründe, erst einmal auf provisorische Lösungen zu setzen, betont die Expertin. So kann es zum Beispiel zu „Blowstops“ kommen. So wird in der Fachsprache eine Blockade beim Einblasen der Glasfaserkabel durch bereits verlegte Leerrohre genannt. Dann müssen Bürgersteige oder Fahrbahnen erneut geöffnet werden, um die Fehlerquelle aufzuspüren. Und kaum etwas ist ärgerlicher, als eine frisch asphaltierte Straße aufzureißen, gibt Mäder zu bedenken.

Mehr als 400 Haushalte bereits angeschlossen

Für zusätzliche Irritationen sorgen außerdem noch zahlreiche Straßenquerungen, bei denen Gräben quer über die Fahrbahn gezogen werden: „Ist das nötig?“, fragen sich viele Anwohner. „Wir stimmen alle Maßnahmen eng mit der Verwaltung ab“, betont die Expertin. Dabei stellt sich bei manchen Bauabschnitten heraus, dass dort bereits Gasrohre oder Stromleitungen liegen, die ein „Hindurchschießen“ der Glasfaserkabel unter der Fahrbahn verhindern. „Die gewählte Verlegemethode wird immer in Abstimmung mit der Verwaltung und anhand der Gegebenheiten vor Ort festgelegt“, sagt Mäder. Zusammen mit der Verwaltung findet je Bauabschnitt eine Abnahme statt. „Und erst wenn alle Mängel beseitigt und Arbeiten abgeschlossen sind, erfolgt die abschließende formelle Endabnahme.“ Danach greift laut VG-Verwaltung ein vierjähriger Gewährleistungsanspruch.

„Wir tun alles, damit die Kunden schnell ans Glasfasernetz angeschlossen werden“, betont Carmen Fesenbeck. Anfang August wird daher mit der Deutschen GigaNetz Infra GmbH eine unternehmenseigene Tochterfirma den zweiten Bauabschnitt übernehmen. Dieser liegt jenseits der Bahnlinie und umfasst die Gebiete in Richtung Stadtwald, Schloss Oranienstein, der Altstadt und der anderen Lahnseite. Die bisher mit der Glasfaserverlegung beauftragte Firma STEL wird die Restarbeiten im südlichen Bereich zu Ende führen. „Bisher sind über 400 Diezer Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen. Das ist gemessen am Bundesdurchschnitt schon eine gute Quote“, sagt Laura Mäder. Die Glasfaserverlegung sei ein Teil der Daseinsvorsorge wie Gas und Wasser und die Deutsche GigaNetz inzwischen das einzige Unternehmen, das in Diez Glasfaser verlegt, betonen die beiden Unternehmensvertreterinnen noch.