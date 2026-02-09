Sanierung B42 am Mittelrhein Design für alle: Barrierefrei durch Osterspai Mira Zwick 09.02.2026, 19:00 Uhr

i Holprige Bürgersteige, Straßenschäden, fehlender Fahrradweg: In Osterspai gibt es einiges zu tun. Die Vorbereitungen für die Sanierung der B42 haben bereites gestartet. Mira Zwick

Die B42 wird in den nächsten Jahren grundlegend saniert. Und auch an die Fußgänger ist gedacht. Von neuen Gehwegen über Querungshilfen bis hin zu Zugängen zum Rhein – das ist in der Ortsgemeinde geplant.

Eigentlich heißt es, viele Köche verderben den Brei. Doch wenn die Umsetzung des großen Bauprojekts in Osterspai wie geplant verläuft, blicken alle Beteiligten bereits jetzt mit Vorfreude auf das Ergebnis. Konkret geht es um die Sanierung der B42 innerhalb der Ortslage inklusive dem Neubau eines Radwegs sowie Gehwegen und Neustrukturierung von Park- und Aufenthaltsplätzen.







