Nach langer Bauzeit steht der Neumarkt in der Limburger Innenstadt wieder allen zur Verfügung. Bei der Eröffnung zog Bürgermeister Marius Hahn mit einer 38 Jahre alten Rede einen Schlussstrich unter jahrelange Kontroversen zu den Umgestaltungsplänen.

38 Jahre liegen zwischen der ersten und der zweiten Umgestaltung desLimburger Neumarktes – an den Diskussionen über den wohl wichtigsten Platz imHerzen der Limburger Innenstadt hat sich offenbar wenig geändert. Darauf machteLimburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD) in einer ungewöhnlichen Redeaufmerksam, die er am Freitag anlässlich der feierlichen Eröffnung desumgestalteten Neumarktes hielt: Hahn las ein nur leicht aktualisiertes Grußwortvor, das Wolfgang Rüdiger (SPD), einer seiner Amtsvorgänger, im Jahr 1987geschrieben hatte. Anlass war damals die Eröffnung des soeben neu gestaltetenNeumarktes. Erst am Ende seiner Rede erklärte Hahn – zur Überraschung seinerZuhörer, dass seine Rede 38 Jahre alt war.

Damit zog das Limburger Stadtoberhaupt auf seine eigene Weise einenSchlussstrich unter die jahrelangen Kontroversen, die die Umgestaltungsplänefür den Neumarkt begleitet hatten. Im Laufe eines Jahrzehnts waren Vorschlägeeingebracht und verworfen worden, Bürger hatten sich beteiligt, die großenPlatanen sollten erst gefällt werden, dann aber doch nicht. Und auch über denVerbleib der Parkplätze auf dem Neumarkt war viel gestritten worden, bis sie2018 gestrichen wurden. Und immer wieder ging es um die Kosten.

1987 kostete der Neumarkt zwei Millionen D-Mark

Hahn sah am Freitag jedoch vor allem Grund zur Freude. Er zitierte WolfgangRüdiger mit den Worten: „Der Neumarkt macht seinem Namen alle Ehre. Er stehtuns wieder zur Verfügung, in neuem Gewand. Wir alle freuen uns. Als Bürger, diewir viele Monate lang im Herzen unserer Stadt eine Großbaustelle hinnehmenmussten, und als Konsumenten, die die Geschäfte rund um den Neumarkt nunbequemer erreichen können.“

Doch schon 1987 waren die Kosten ein wichtiges Thema, wie das Grußwort belegt.Darin heißt es: „Das umfangreiche Werk forderte aber nicht nur seinen Tributvon allen Beteiligten, sondern es kostete auch eine Menge Geld. Fast 2,6Millionen Euro sind ausgegeben worden, um diesen Platz inmitten der Stadt eineneue Gestalt zu geben. Diese stattliche Summe ist gut angelegt, stellt doch derNeumarkt eine Verbindung dar zwischen dem historischen Teil der Stadt und demBahnhofsgelände sowie der Fußgängerzone Werner-Senger-Straße.“ Lediglich dieSumme musste Hahn in diesem Teil seiner Rede ändern: Die Neumarkt-Gestaltungvor 38 Jahren hatte zwei Millionen D-Mark gekostet. Inflationsbereinigt alsonicht wesentlich weniger als heute, wie er am Rande betonte.

Gestaltung schon in den 1980er-Jahren Streitpunkt

Streit über die Neumarkt-Gestaltung gab es offenbar schon in den 1980er-Jahren.Hahn zitierte weiter aus Rüdigers Grußwort: „Um den Neumarkt hat es vieleDiskussionen gegeben; das heute nicht zu erwähnen, wäre töricht. Das muss aberin einem demokratisch verfassten Gemeinwesen so sein. Und am Ende eines langenMeinungsbildungsprozesses muss eine Entscheidung stehen, muss eine Mehrheit dieVerantwortung vor den Bürgern auf sich nehmen, so und nicht anderes gehandeltzu haben.“

Rüdiger blickte seinerzeit auf die Anfänge des Neumarktes zurück: Ein„weitblickender Gemeinderat, ein tüchtiger Planer und Stadtgestalter undunternehmungswillige Geschäftsleute“ hätten einst das Altstadttor aufgestoßenund über den Graben, die heutige Grabenstraße, hinaus die Stadt entwickelt undmit dem Neumarkt einen repräsentativen Platz geschaffen. „Sie legten einenGrundstock für die geschäftliche Entwicklung der Stadt, auf die wir heute dochalle so stolz sind.“

Alle Fraktionen kritisieren die Kostenentwicklung

Der Sprecher der CDU-Fraktion im Limburger Stadtparlament, Dirk Fredl,begrüßte, dass mit der Eröffnung des Neumarktes die Zeit der Bauarbeitenbeendet ist. Allerdings sei seine Fraktion nach wie vor nicht glücklich überdas Ergebnis. „Wir hätten gerne mehr erreicht“, so Fredl gegenüber dieserZeitung. Wirkliche Neugestaltungen habe es kaum gegeben, vorwiegend sei es umdie technische Sanierung gegangen. Kritisch sehe die CDU die Kostenentwicklung,vor allem mit Blick auf die beiden Pavillons („zwei kleine Hütten“), die einenMillionenbetrag verschlungen hätten. Bündnis 90/Die Grünen sahen den Abschluss des Projektes zwar grundsätzlichpositiv, übten aber ebenso deutlich Kritik an der Kostenentwicklung. „Dass derMagistrat – wie bereits bei früheren Projekten – jegliche Kostenkontrolleverloren hat, ist nicht hinnehmbar“, sagte Fraktionssprecher Sebastian Schaub.Seine Fraktion fordere „die ehrliche Aufarbeitung der Kostenentwicklung allerBauprojekte der Stadt, nicht nur des Neumarkts, sowie die Einführungverbindlicher Regeln zur Ausgabensteuerung bei städtischen Bauvorhaben.“ DieGrünen begrüßten den barrierefreien Umbau des Neumarkts und die Erhaltung derPlatanen.

Die FDP-Fraktion bewertet den „neuen Neumarkt“ als „Verschwendung vonSteuergeldern“, so Fraktionsvorsitzende Marion Schardt-Sauer. „Für das Geldhätten wir eine Tiefgarage bekommen.“ Eine wirkliche städtebaulicheUmgestaltung mit einer hohen Aufenthaltsqualität auf dem Neumarkt sehe sienicht. „Das Einzige, was neu ist, sind die Mülleimer“, ätzt die Politikerin.Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Rompf hätte sich mehr Umgestaltung auf demNeumarkt gewünscht, weist aber darauf hin, dass dies daran gescheitert sei,dass die dortigen Platanen nicht gefällt werden durften. Die Kosten seien imLaufe des Projekts zweifellos aus dem Ruder gelaufen, was unter anderem dazugeführt habe, dass über künftige Bauvorhaben erst dann entschieden werde, wenndie Kosten verbindlich feststehen.

8,5 Millionen Euro in die City investiert

Pläne für die Neumarkt-Umgestaltung reichen gut ein Jahrzehnt zurück, bevor imJuni 2024 die Bauarbeiten begannen. Bund und Land förderten das2,6-Millionen-Projekt mit 850.000 Euro, also etwa einem Drittel der Kosten ausdem Städtebau-Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“, heute „Lebendige Zentren“.Insgesamt wurden der Stadt seit Beginn der ersten städtebaulichen Maßnahmen vorrund zehn Jahren Fördergelder in Höhe von rund 4,1 Millionen Euro bewilligt. Inmehreren Bauabschnitten wurden rund 8,5 Millionen Euro in die Erneuerung derInnenstadt investiert, unter anderem in der Bahnhofstraße,Werner-Senger-Straße, Europaplatz, Grabenstraße und zuletzt dem Neumarkt.