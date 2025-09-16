Ob Karneval in Brandenburg oder das Anlocken von Mährobotern mit Gras: Volker Weininger, bekannt als „Der Sitzungspräsident“, hat ein umfangreiches Programm, das die Lachmuskeln strapaziert. In Lahnstein hatte der Künstler sichtlich Spaß.

Ein Abend zwischen Kellerbar und Lebensgeschichten konnten Freunde des rheinischen Humors am Wochenende in der Lahnsteiner Stadthalle erleben. Volker Weininger, vielen bekannt als „Der Sitzungspräsident“, präsentierte dort sein aktuelles Solo-Programm „Filmriss“. Wie immer bei Weininger war der Abend durchzogen von kreativen Texten, vielen Gags, Situationskomik und einem genialen Spagat zwischen Bühnenroutine und Spontanität. Schlagfertig sprach er mit dem Publikum, stellte Fragen, reagierte auf den Punkt. Egal ob Kegelverein oder jemand aus dem öffentlichen Dienst, in der Lahnsteiner Stadthalle bot jeder Stoff für witzige Anmerkungen.

75 Prozent neue Inhalte im Programm

Von Anfang bis zum Ende suchte der Kabarettist dabei die Nähe zu seinen Fans, zu denen sogar Besucher aus Wiesbaden und Bonn gehörten. Und wie immer kam Weininger auch nach der Show ins Foyer, um sich mit den Besuchern auszutauschen, viele gemeinsame Fotos zu schießen und zusammen noch ein „Stütz-Bier“ zu trinken. Dort bestätigte sich im Gespräch der Eindruck, dass im ersten Teil des Programms fast alles neu war, während nach der Pause einige für Weininger-Fans bekannte Witze einflossen. „Insgesamt hat das Programm etwa 75 Prozent neue Inhalte“, schätzte der Wortakrobat selbst. Aus seinen Solo-Auftritten setze er natürlich auch Ideen für seine Karnevalsauftritte ein, so der Künstler weiter. Allerdings müssten die dann von der Länge her in den Rahmen einer Sitzung passen. Dies sei bei manchen Nummern aus dem Solo-Programm nicht möglich. Ein weiterer Unterschied: „Im Karneval nutze ich ein festes Steh-Mikro, während ich hier ein Headset einsetze. Das gibt mir mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität.“

Weiningers künstlerisches Konzept ging auch in Lahnstein auf: Obwohl die Halle nicht ganz voll war, was unter anderem an der zeitgleichen Kirmes am nahen Rheinufer lag, herrschte von Anfang an eine sehr gute Stimmung. Diese steigerte sich im Verlauf des Abends durch ein Programm, das vor Geist und Witz nur so sprühte. Natürlich war auch wieder Weiningers „vollendete Ästhetik am Glas“ zu begutachten, wobei die Trinkgefäße diesmal von Event-Manager Michael Neißen persönlich angereicht wurden. Draußen im Vorraum saß derweil Weinigers treuer Fahrer, Tourbegleiter und Freund Richard Sutorius am Verkaufsstand mit Fan-Artikeln.

Überspitzt und absurd – das sind Weiningers Vergleiche

Drinnen im Saal nutzte Weininger klassische Tools der Kabarett- und Comedybühne, gemischt mit Gags aus der „Fünften Jahreszeit“ wie beispielsweise: „Karneval in Brandenburg ist wie Magen-Darm-Grippe auf der Achterbahn“. Ein Vergleich, der überspitzt und absurd ist – und gerade deshalb wirkt. Und natürlich berichtete er von seinem Freund Hermann, der kürzlich versucht haben soll, „einen Mähroboter mit einem Büschel Gras anzulocken“. Mehr soll aber nicht verraten werden. Denn im Fluss des Programms und vor allem aufgrund der Vortragsweise von Weininger wirken solche Pointen live mindestens doppelt so gut. Eine weitere Chance dafür bietet sich übrigens am 27. September in Vallendar.

Weininger ist schon viele Jahre mit der Region verbunden: Im Trio „Die letzte Instanz“ war er bereits Ende der 1990er in der damaligen „Blauen Biwel“ in Koblenz aufgetreten. Außerdem fungierte er lange als Sitzungspräsident der alternativen Karnevalssitzung „Blaue Bütt“. Diese Rolle baute er in der Folge als Kunstfigur immer weiter aus. Ab 2012 trat er schließlich als „Der Sitzungspräsident“ im Kölner Karneval auf. In der Domstadt war er dann einige Zeit in leitender Funktion in der „Kajuja“ tätig, die Bühnen-Nachwuchs ausbildet.

Offensichtlich hatte der Künstler Spaß

Dass er selbst Meister dieses Faches ist, bewies er auch in Lahnstein wieder: Am Ende gab es lange Standing Ovations – und man sah nur Menschen mit lächelnden Gesichtern, die ins Foyer strömten. Auch Weininger umschrieb seine Gefühle in einem kurzen, aber aussagekräftigen Satz: „Schön war es!“ Und dabei setzte er ebenfalls ein breites Lächeln auf. Offensichtlich hatte ihm der Abend in Lahnstein Spaß gemacht.