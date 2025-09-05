Volker Weininger, bekannt als „Der Sitzungspräsident“ kommt mit seinem aktuellen Programm nach Lahnstein. Dort erfährt man alles über sein erstes Kölsch und seinen ersten Kuss. Und wieso 15 Schnaps das Maximum ist, das man am Abend trinken kann.

„Der Sitzungspräsident“ hat seinen Frühschoppen um 19 Uhr, also extrem früh, beendet. Jetzt braucht er nur noch das Abschlusszeugnis für seine Beförderung… So beginnt das aktuelle Programm „Filmriss“ von Volker Weininger, alias „Der Sitzungspräsident“. Die Solo-Show des humoristischen Tausendsassas hat bisher regelmäßig Standing Ovations ausgelöst. Am Samstag, 13. September, gastiert Weiniger um 20 Uhr in der Lahnsteiner Stadthalle.

Ein Leben am Intelligenzminimum

Im Programm erfahren wir Geschichten über den ersten Schultag, das erste Kölsch und den ersten Kuss des trinkfreudigen Protagonisten. Und natürlich ist in den Erzählungen auch sein schrulliger Freund Hermann wieder mit dabei, der bekanntlich „ein Leben am Intelligenzminimum“ führt. Wie immer ist die Show Weiningers von einer hohen Schlagzahl, improvisierten Gags, Wortwitz und kölscher Lebensfreude geprägt. Eine interaktive Comedy, bei der das Publikum ständig mit eingebunden wird. Kein Wunder also, dass Weiningers Fähigkeit zur spontanen Interaktion für lebendige und individuelle Abende sorgt.

Der 1971 geborene Kabarettist, der mehrere Jahre als Lehrbeauftragter für Deutsch als Fremdsprache tätig war, debütierte 2008 mit seinem ersten Solo-Programm „Bestatten: Weininger!“. Danach folgte „Euer Senf in meinem Leben“, das mehrfach preisgekrönt wurde. Zuletzt war er deutschlandweit mit seiner Aufführung „Bildung. Macht. Schule.“ zu sehen. Darüber hinaus ist er natürlich regelmäßig im Karneval zu sehen: Nach vielen Jahren in der Koblenzer „Blauen Bütt“ hatte er 2012 sein Debüt im Kölner Karneval.

15 Schnaps als Fahrer

Auch bei der aktuellen „autoBIERografischen Reise“ durch das bewegte Leben des „Sitzungspräsidenten“ jagt ein Gag den anderen. Weiningers lakonisch-absurd-komischer Stil zeigt sich in Feststellungen wie: „An so einem Abend kann man nur 15 Schnaps trinken… (lange Pause) …wenn man der Fahrer ist.“ Womit schnell klar wird, wie wichtig das Timing einer Pointe ist. Wer mehr hören und sehen will, kann dies am Samstag in Lahnstein tun.