Einwurf zum Traktortreffen
Der Ort gelebter Heimatgeschichte muss bleiben
Dieser Ursus, Baujahr 1952, war ein begehrtes Fotoobjekt des diesjährigen Traktortreffens Kaltenholzhausen.
Dieser Ursus, Baujahr 1952, war ein begehrtes Fotoobjekt des diesjährigen Traktortreffens Kaltenholzhausen.
Rolf-Peter Kahl

Das Traktortreffen in Kaltenholzhausen war wieder ein voller Erfolg. Doch es trüben die dunklen Wolken der Ungewissheit die Veranstaltung: Es gibt Nachwuchssorgen. Die Veranstaltung muss bleiben, meint unser Autor Rolf-Peter Kahl.

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Es wäre ein herber Verlust für die Region, wenn das Treffen der Traktorfreunde nach seiner achten Auflage tatsächlich Geschichte wäre. Kurz vor der diesjährigen Veranstaltung wurde bekannt, dass sich mit Dirk Klingenhagen und Werner Böhm zwei Männer der ersten Stunde aus der ersten Reihe zurückziehen.
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