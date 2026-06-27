Nistkästen für Greifvögel Der neue Feind der Limburger Tauben Stefan Dickmann 27.06.2026, 12:00 Uhr

i Die Stadt will in der Innenstadt an zwei Standorten Turmfalken ansiedeln. Sie sollen dort Jagd auf Tauben machen. M. Heng/dpa

Tauben und Limburg: Diese Wortkombination birgt immer Sprengstoff. Doch wie bereits im vergangenen Jahr in der Stadt beschlossen wurde, sollen die Vögel einen neuen Feind erhalten. Was ist aus der Ansiedlung von Turmfalken geworden?

Solange die Rechtslage nicht eindeutig ist, geht die Stadt Limburg im Kampf gegen die in der Innenstadt als störend empfundene Taubenpopulation kreative Wege. Sie setzt auf einen natürlichen Feind, den Turmfalken, der Jagd auf Tauben machen soll.Der Magistrat hatte damit im Jahr 2025 einen Vorschlag des Ortsbeirats Innenstadt aufgegriffen.







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