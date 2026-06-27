Nistkästen für Greifvögel
Der neue Feind der Limburger Tauben
Die Stadt will in der Innenstadt an zwei Standorten Turmfalken ansiedeln. Sie sollen dort Jagd auf Tauben machen.
Die Stadt will in der Innenstadt an zwei Standorten Turmfalken ansiedeln. Sie sollen dort Jagd auf Tauben machen.
M. Heng/dpa

Tauben und Limburg: Diese Wortkombination birgt immer Sprengstoff. Doch wie bereits im vergangenen Jahr in der Stadt beschlossen wurde, sollen die Vögel einen neuen Feind erhalten. Was ist aus der Ansiedlung von Turmfalken geworden?

Lesezeit 2 Minuten
Solange die Rechtslage nicht eindeutig ist, geht die Stadt Limburg im Kampf gegen die in der Innenstadt als störend empfundene Taubenpopulation kreative Wege. Sie setzt auf einen natürlichen Feind, den Turmfalken, der Jagd auf Tauben machen soll.Der Magistrat hatte damit im Jahr 2025 einen Vorschlag des Ortsbeirats Innenstadt aufgegriffen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren