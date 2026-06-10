Michael Born fälschte Beiträge Der Lahnsteiner, der Günther Jauch vor Gericht brachte Tobias Lui 10.06.2026, 12:00 Uhr

Fakenews gab es schon vor 30 Jahren. Einer der Ersten, die damit aber im TV-Business auf die Nase fielen, war ein Lahnsteiner. Sein Name: Michael Born. Nun ist ein Dokumentarfilm über den Filmemacher mit einer blühenden Fantasie erschienen.

Dutzende Stationen liegen hinter ihnen, doch der Besuch in Lahnstein im Rahmen der Kinotour durch Deutschland wird bei Erec Brehmer und Benjamin Rost in Erinnerung bleiben: Fast alle Plätze im Kino waren besetzt, als die Regisseure ihre Dokumentation „Born to Fake“ vorstellten.







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