Michael Born fälschte Beiträge
Der Lahnsteiner, der Günther Jauch vor Gericht brachte

Fakenews gab es schon vor 30 Jahren. Einer der Ersten, die damit aber im TV-Business auf die Nase fielen, war ein Lahnsteiner. Sein Name: Michael Born. Nun ist ein Dokumentarfilm über den Filmemacher mit einer blühenden Fantasie erschienen.

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Dutzende Stationen liegen hinter ihnen, doch der Besuch in Lahnstein im Rahmen der Kinotour durch Deutschland wird bei Erec Brehmer und Benjamin Rost in Erinnerung bleiben: Fast alle Plätze im Kino waren besetzt, als die Regisseure ihre Dokumentation „Born to Fake“ vorstellten.

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