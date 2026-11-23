Absatzrückgang in der Branche Der Krise trotzen: Lahnsteiner Brauerei feiert Jubiläum Tobias Lui 23.11.2026, 06:00 Uhr

i Markus Fohr, Inhaber der Lahnsteiner Brauerei, ist gelernter Brauer und Mälzer, Diplom-Ingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie sowie zertifizierter Biersommelier. Der 49-Jährige fungierte auch schon als Juror beim International Craft Beer Award. Foto: Lahnsteiner Brauerei Wolfgang Lembach. Lahnsteiner Brauerei

Mehr Familientradition geht kaum: Im kommenden Jahr wird die elfte Brauergeneration von Familie Fohr Teil der Lahnsteiner Brauerei. Diese hat wie die gesamte Branche gerade arg zu kämpfen. Dennoch möchte man gebührend das doppelte Jubiläum feiern.

Kostensteigerungen, vor allem im Energiebereich, und ein geändertes Freizeitverhalten der Kunden haben in den vergangenen Jahren und Monaten in erster Linie dazu geführt, dass gerade kleinere und mittelgroße Brauereien so ihre Probleme haben. Das ist in Lahnstein nicht anders, wo Geschäftsführer Markus Fohr in zehnter Generation den einst so beliebten Gerstensaft erzeugt.







Artikel teilen

Artikel teilen