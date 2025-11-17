Brückenbau in Limburg Der große Streit ums Trinkwasser Stefan Dickmann 17.11.2025, 12:00 Uhr

i Die Lichfield-Brücke (links im Hintergrund) überquert die Lahn in Limburg in einem Trinkwasserschutzgebiet. Stefan Dickmann

Die wichtigste Verkehrsader in der Innenstadt von Limburg wird von 2031 bis 2036 zur Dauerbaustelle: Dann soll die Lichfield-Brücke über die Lahn abgerissen und neugebaut werden. Doch im Augenblick reden alle nur übers Trinkwasser

Weil die neuen Brückenpfeiler 45 Meter tief im Boden verankert werden, wird während der Bauphase der neun Lichfield-Brücke mit Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität durch Bakterien und Keime gerechnet; in unmittelbarer Nähe befinden sich vier von sieben Trinkwasserbrunnen der Energieversorgung Limburg (EVL).







