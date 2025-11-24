Adventskränze in Gefängnis
Der erste Advent kann kommen
Tannengrün lose, zu Girlanden und Zapfen gebunden und natürlich als Adventskranz gefertigt waren der Renner des Marktes.
Weihnachtliche Gestecke, Adventskränze, aber auch Holzprodukte wie Vogelhäuschen, Nistkästen, Insektenhotels oder Kinderkaufladen: Beim Weihnachtsmarkt in der Diezer Gefängnisgärtnerei gab es viel zu Bestaunen.

Sie muss im Grunde keine Werbung starten. Die Gärtnerei der Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt (JVA) in Diez, hat bei der Durchführung seiner im Jahresverlauf angebotenen Frühlingsmärkte und Weihnachtsbasare ihre Stammbesucher. Und dies waren in den vergangenen Jahrzehnten nicht wenige.

