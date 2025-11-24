Der erste Advent kann kommen

Weihnachtliche Gestecke, Adventskränze, aber auch Holzprodukte wie Vogelhäuschen, Nistkästen, Insektenhotels oder Kinderkaufladen: Beim Weihnachtsmarkt in der Diezer Gefängnisgärtnerei gab es viel zu Bestaunen.
Sie muss im Grunde keine Werbung starten. Die Gärtnerei der Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt (JVA) in Diez, hat bei der Durchführung seiner im Jahresverlauf angebotenen Frühlingsmärkte und Weihnachtsbasare ihre Stammbesucher. Und dies waren in den vergangenen Jahrzehnten nicht wenige.