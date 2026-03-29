Kirche in Oberneisen Der „Dom des Aartals“ ist ein Kleinod der Region Rolf-Peter Kahl 29.03.2026, 06:00 Uhr

i Der "Dom des Aartals" in Oberneisen: Weithin sichtbar steht die Rundkirche am ostwärtigen Ortsrand hoch über der Gemeinde. Rolf-Peter Kahl

Die evangelische Rundkirche in Oberneisen ist ein Kleinod in der Region. Sie zählt zu den am häufigsten fotografierten Objekten im Aartal. Liebevoll wird sie daher auch als „Dom des Aartals“ bezeichnet.

Die evangelische Kirche von Oberneisen gilt als das bedeutendste klassizistische Bauwerk im Taunus und sie wird respekt- und liebevoll auch als „Dom des Aartals“ bezeichnet. Und sie fällt auf, da sie eine kirchenbauhistorische Besonderheit darstellt, bei der der Innenraum im Gegensatz zu Longitudinalbauten oder kreuzförmigen Kirchen einen im Wesentlichen kreisförmigen Grundriss aufweist.







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