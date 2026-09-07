Rund 20 Werke der Künstlerin Carina Talmann sind ab sofort im Kreml Kulturhaus in Zollhaus unter dem Titel „scheinbar UNscheinbar“ zu sehen. Ziel der Ausstellung: Motiven, die im hektischen Alltag gerne einmal untergehen, eine eigene Bühne zu geben.
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Manchmal muss man einfach genauer hinschauen. Denn was im ersten Moment unscheinbar wirkt, kann bei näherer Betrachtung plötzlich interessant, ungewöhnlich oder sogar wunderschön sein. Genau darum geht es bei der Ausstellung „scheinbar UNscheinbar“ von Carina Talmann, die derzeit im Kreml Kulturhaus zu sehen ist.