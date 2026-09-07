Schau im Kreml Kulturhaus
Der besondere Blick auf die kleinen Dinge
Die Künstlerin Carina Talmann mit ihrem Lieblingsmotiv auf der Vernissage im Kreml Kulturhaus in Zollhaus.
Die Künstlerin Carina Talmann mit ihrem Lieblingsmotiv auf der Vernissage im Kreml Kulturhaus in Zollhaus.
Christopher Kahl

Rund 20 Werke der Künstlerin Carina Talmann sind ab sofort im Kreml Kulturhaus in Zollhaus unter dem Titel „scheinbar UNscheinbar“ zu sehen. Ziel der Ausstellung: Motiven, die im hektischen Alltag gerne einmal untergehen, eine eigene Bühne zu geben.

Lesezeit 2 Minuten
Manchmal muss man einfach genauer hinschauen. Denn was im ersten Moment unscheinbar wirkt, kann bei näherer Betrachtung plötzlich interessant, ungewöhnlich oder sogar wunderschön sein. Genau darum geht es bei der Ausstellung „scheinbar UNscheinbar“ von Carina Talmann, die derzeit im Kreml Kulturhaus zu sehen ist.
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