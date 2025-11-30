Lahnsteiner Original Der „11. Kanal“ wird 70 Jahre alt Tobias Lui 30.11.2025, 08:00 Uhr

i Ehrenurkunden hat Manfred „Radscha“ Radermacher sicher schon viele bekommen, die Aufnahme zeigt die Übergabe durch das Carneval Comité Oberlahnstein. Am Sonntag wird er 70 Jahre alt. Thomas Grebel/CCO

Wer kennt sie nicht, die humoristischen und satirischen „Nachrichten“ aus Lahnstein, die an Karneval begeistern: Doch im Leben von Manfred „Radscha“ Radermacher, der am Sonntag 70 Jahre jung wird, gibt es noch mehr Ehrenamt als nur den „11. Kanal“.

Er ist ein absolutes Original, ein Unikum, der sich für die Allgemeinheit einsetzt und auf diese Weise jeder Kommune gut zu Gesicht stünde: Die Rede ist von Manfred Radermacher, der am Sonntag, 30. November, seinen 70. Geburtstag feiert. „Radscha“, wie er überall nur genannt wird, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur um den Lahnsteiner Karneval verdient gemacht, auf vielen ehrenamtlichen Parketten war und ist er unterwegs.







