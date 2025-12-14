Infrastruktur in Aar-Einrich Den Radverkehr alltagstauglich machen: Wege im Fokus Uli Pohl 14.12.2025, 18:00 Uhr

i Ein möglicher Radweg im Einrich könnte entlang des Dörsbachs von der hessischen Landesgrenze bei Reckenroth/Laufenselden bis nach Katzenelnbogen führen. Uli Pohl

Der Fahrradboom hält an. Immer mehr Menschen satteln auf das Zweirad um. Es gibt schon gute Wege in der VG Aar-Einrich, aber auch noch ein großes Potenzial, die Infrastruktur alltagstauglicher zu machen. Darüber wurde in einem Vortrag gesprochen.

Zwar ist es in den Wintermonaten auf den Radwegen in der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich gegenüber dem Sommer vergleichsweise ruhig, doch die Zahl der Alltagsradler wächst. Immer mehr Menschen nutzen die Wege auch in der kalten Jahreszeit und dokumentieren die Bereitschaft, auf das Fahrrad als Fortbewegungsmittel zu setzen und das Auto öfter in der Garage stehen zu lassen.







