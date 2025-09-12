Kaffeefahrten sind nicht ihr Ding: Bei den „Donnerstagsfrauen“ aus Niederneisen muss es bunt und schrill sein. Begonnen als Gymnastikgruppe, sind die bunten Vögel nun im Aartal und darüber hinaus bekannt. Das liegt an ihren Fahrten, wo sie auffallen.

Die Donnerstagsfrauen – wo sie auftauchen, wird’s legendär. Sie sind längst kein Geheimtipp mehr – sie sind Kult. Jedes Jahr ziehen die aktuell knapp 30 Damen auf große Fahrt – und diese Ausflüge sind nicht nur konträr, sondern auch legendär und vor allem spektakulär. Konträr, weil sie mit biederen 08/15-Kaffeefahrten mit Keksdosen und Thermoskannen so viel gemeinsam haben wie ein Rodeo mit einem Yoga-Retreat. Legendär, weil selbst Jahre später noch in allen Wohnzimmern, WhatsApp-Gruppen und beim Stammtisch darüber gekichert wird. Und spektakulär, weil sie, egal wo sie auftauchen, für Gesprächsstoff und Lachtränen sorgen – garantiert.

Seit fast 40 Jahren mischt diese selbst ernannte „verrückte Truppe“ – nicht nur – das Aartal auf. 1986 startete alles brav: Skigymnastik, Dehnübungen, ein bisschen Stretching. Heute? Sind die Donnerstagsfrauen eine Mischung aus Fitnessgruppe, Showensemble und Wanderzirkus. Jeden Donnerstag wird noch gesportelt – aber ihr wahres Talent: Feiern mit Stil. Eine Truppe, die sich nicht nur auf der Matte, sondern vor allem auf der Bühne, in Bussen und auf diversen Tanzflächen austobt. „Wir fallen überall auf – aber nie negativ!“, lachen die Damen. Berühmt sind sie inzwischen vor allem für ihre Auftritte in farbenfrohen Kostümen – von Cowboyhut bis Paillettenrock. Ob Fasching, Dorffest oder Jubiläumsparty: Wenn die Donnerstagsfrauen ihre Choreografien rausholen, ist Showtime angesagt.

Legendäre Ausflüge

Die jährlichen Touren sind der absolute Höhepunkt im Kalender. Jedes Jahr gibt’s ein neues Motto oder anderes Thema, ein Komitee plant mit viel Liebe (und sicher auch mit ein bisschen Schabernack) – und dann heißt es: Kostüm an, Bus besteigen, Spaßfaktor auf 200 Prozent. Wenn diese Damen losziehen, ist nichts mehr wie vorher. So waren sie schon als Cowgirls, Gemüse, Matrosen oder Zirkusartistinnen unterwegs – und sorgten überall für offene Münder und breites Grinsen.

Zum 20-jährigen Bestehen 2006 ging’s sogar nach Mallorca – stilecht im Schotten-Look. Der Frankfurter Flughafen hatte so etwas wohl auch noch nicht gesehen. In Limburg hingegen haben sie unter dem Motto „Flower Power“ die 60er- und 70er-Jahre wieder aufleben lassen – mit Schlaghosen, Blumenkränzen und ordentlich Hippie-Vibes. Und es geht noch besser: Ein Ausflug stand komplett unter dem Motto „Shopping Queen“ – und die Ladies kamen so, wie es sich gehört: stylisch, schrill und absolut Motto-treu. Edle Hüte, schicke Kleider – wie beim großen Finale des Baden-Racings. Und sie feierten auch beim AC/DC-Konzert in der Frankfurter Commerzbank Arena mit – natürlich perfekt gestylt und prompt der Hingucker unter allen Rockfans.

2025: Bremen calling

Diesmal stand alles unter dem Motto „Bremen und seine Musikanten“. Bis zum Einsteigen in den Bus in Niederneisen wusste niemand, wohin die Reise geht. Erst als mehrere Sätze gleichfarbiger T-Shirts und Hüte mit dem Aufdruck „#läuft“ verteilt wurden, ging die Party so richtig los. „Auf geht’s – lasst uns Bremen entern“, lautete der Schlachtruf. Von der Begrüßung in der Hansestadt mit Cocktail im Hotel über eine Stadttour mit Guide Finn, Varieté-Theater-Besuch, Altstadterkundung, Hafenrundfahrt auf der „Alexander von Humboldt“ bis hin zum Weinfest am Abend – die Donnerstagsfrauen waren überall im Einsatz. Natürlich immer perfekt gestylt im Team-Outfit – schließlich muss man ja wissen, dass diese Truppe zusammengehört. Und als sie in grünen Shirts und im Gänsemarsch durch die engen Gassen des berühmten Schnoor-Viertels flanierten, wurden sie schon mal mit der weiblichen Seniorenmannschaft von Werder Bremen verwechselt.

Ja so sind sie halt: Allesamt hyperaktiv, humorvoll, sympathisch, kreativ, immer gut drauf und ein wenig ausgeflippt. Doch ein Aushängeschild für das Aartal.