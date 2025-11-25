Meinung Demokratie ist so stark wie ihr schwächstes Glied 25.11.2025, 18:00 Uhr

Politiker gehen mit Schülern ins Gespräch, zum Jahrestag der Reichspogromnacht. Eine bewährte Tradition. Doch dieses Jahr taucht die AfD in der NAOS in Diez auf. Eine Partei wie jede andere, sagt die Schule. Mitnichten.

Dass die AfD mit Hass und Hetze bei den jüngeren Ziel- und angehenden Wählergruppen punkten kann, beweist sie auf Plattformen wie Tiktok. Millionen Follower konsumieren die als Fakten dargestellte Ideologie der Partei – ohne Einordnung, Faktencheck, Richtigstellung.







