Synode trifft sich zur Tagung Dekanat Nassauer Land: Sparen wird zur Daueraufgabe Ulrike Bletzer 15.03.2026, 18:00 Uhr

i Beim Speed-Dating konnte man sich im Fünf-Minuten-Takte über verschiedene Projekte des Dekanats informieren. Hier erläutert Ralf Skähr-Zöller "Mensch, was bleibt - Kunst in der Kirche". Bletzer Ulrike

Mit Fokus auf neue Projekte und Zusammenlegungen traf sich die Dekanatssynode Nassauer Land zu ihrer Frühjahrstagung. Neben viel Freude über die Gemeinschaft gab es auch klare Worte für die Zukunft.

Nassau. Eine ganze Reihe harter Fakten und gefühlt Tausende von Zahlen, aber noch mehr Mitmenschlichkeit und Herzlichkeit prägten die Frühjahrstagung der Dekanatssynode Nassauer Land, die jüngst unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden des Dekanatssynodalvorstands (DSV), Ulrich Werner, im Versammlungsraum der Stiftung Scheuern stattfand.







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