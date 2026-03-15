Mit Fokus auf neue Projekte und Zusammenlegungen traf sich die Dekanatssynode Nassauer Land zu ihrer Frühjahrstagung. Neben viel Freude über die Gemeinschaft gab es auch klare Worte für die Zukunft.
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Nassau. Eine ganze Reihe harter Fakten und gefühlt Tausende von Zahlen, aber noch mehr Mitmenschlichkeit und Herzlichkeit prägten die Frühjahrstagung der Dekanatssynode Nassauer Land, die jüngst unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden des Dekanatssynodalvorstands (DSV), Ulrich Werner, im Versammlungsraum der Stiftung Scheuern stattfand.