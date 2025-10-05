Lebendige Erlebnislandschaft „‚Dein Tag‘ im Aartal!“ sorgt für strahlende Gesichter Christopher Kahl 05.10.2025, 14:00 Uhr

i Auch im Kreml Kulturhaus gab es viel zu sehen bei ‚ „Dein Tag“ im Aartal!‘: Flohmarkt, Fotoausstellung, Live-Musik und Familienkino. Christopher Kahl

Erleben, was man sonst nicht immer sieht: „,Dein Tag’ im Aartal!“ brachte den begeisterten Teilnehmern wieder viele bunte Facetten der Region näher. Eine Attraktion war diesmal die nur einmal im Jahr stattfindende Führung bei der Burg Hohlenfels.

Strahlende Gesichter, volle Plätze und zahlreiche Erlebnisse – die regionale Großveranstaltung „,Dein Tag’ im Aartal!“ hat am vergangenen Freitag hunderte Besucherinnen und Besucher in die Orte der Verbandsgemeinde Aar-Einrich an der Aar gelockt.







