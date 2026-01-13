Seit über einem Jahr warten Nutzer und Besucher der Katzenelnbogener Stadthalle auf neue Licht- und Tontechnik, denn diese ist in die Jahre gekommen und teilweise defekt. Die Auftragsvergabe zog sich bisher aber in die Länge.
Lesezeit 2 Minuten
Gerade noch rechtzeitig vor der Kappensitzung am 7. Februar? Außerplanmäßig früh kam der Katzenelnbogener Stadtrat nun bereits in der zweiten Januarwoche für einen einzigen Beschluss zusammen. Dabei ging es um den Auftrag für die Erneuerung der Licht- und Tontechnik in der Stadthalle.