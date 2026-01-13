Arbeitsbeginn nach Karneval Defekte Anlage: Stille Kappensitzung in Katzenelnbogen? Johannes Koenig 13.01.2026, 14:00 Uhr

i Hoch her ging es beim großen Finale der Kappensitzung 2025. Auch dieses Jahr wird es vermutlich ähnlich laut werden, wenn denn auch die Technik mitspielt. Johannes Koenig (Archiv)

Seit über einem Jahr warten Nutzer und Besucher der Katzenelnbogener Stadthalle auf neue Licht- und Tontechnik, denn diese ist in die Jahre gekommen und teilweise defekt. Die Auftragsvergabe zog sich bisher aber in die Länge.

Gerade noch rechtzeitig vor der Kappensitzung am 7. Februar? Außerplanmäßig früh kam der Katzenelnbogener Stadtrat nun bereits in der zweiten Januarwoche für einen einzigen Beschluss zusammen. Dabei ging es um den Auftrag für die Erneuerung der Licht- und Tontechnik in der Stadthalle.







