Nachdem die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier den im Dezember beschlossenen Haushalt des Rhein-Lahn-Kreises abgelehnt hatte, hat der Kreistag kürzlich einen neuen Vorschlag auf den Weg gebracht – und doch glauben offenbar die Kreistagsfraktionen selbst nicht, dass das ein guter Kompromiss war.

Nach einer ausführlichen Debatte und zwei Sitzungsunterbrechungen hatte der Kreistag sich unter anderem darauf einigen können, einem Antrag der CDU zu folgen und die eigenen Ausgaben um 1 Prozent zu senken. Doch nun spricht die SPD-Fraktion von Symbolpolitik. „Dieser Vorschlag hörte sich zunächst praktikabel an. In der weiteren Diskussionen stellte sich aber heraus, dass er wenig durchdacht war“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Manuel Liguori. Laut SPD habe eine globale Kürzung nur minimale Effekte. „Denn viele Haushaltsbereiche – insbesondere die Sozial- und Kitafinanzierung – unterliegen gesetzlichen Verpflichtungen und Rechtsansprüchen. Hier kann der Kreis keine Einsparungen durchsetzen, selbst wenn er es wollte.“ Darüber hinaus treffe eine pauschale Kürzung vor allem jene Bereiche, in denen finanzielle Spielräume ohnehin stark begrenzt sind.

Das sehen die Grünen auch so. Fraktionssprecherin Jutta Niel betont, dass der Kreishaushalt stark von den Ausgaben für Kitas, Schulen und die soziale Teilhabe geprägt ist. Eine pauschale Senkung der Ausgaben um 1 Prozent sei nach Ansicht der Grünen nicht tragbar, da sie die notwendige Infrastruktur und die sozialen Dienstleistungen gefährden würde.

Die Freien Wähler hingegen befürworten die 1-prozentige Ausgabenreduzierung. „Allerdings betrachten wir dies lediglich als ersten Schritt. Wir haben dem Vorschlag zugestimmt, weil wir überzeugt sind, dass in vielen Bereichen Einsparpotenziale vorhanden sind – vorausgesetzt, der Kreis ist bereit, bestehende Strukturen zu hinterfragen und den Haushalt grundlegend zu überarbeiten“, sagt Fraktionsvorsitzende Lisa-Marie Jeckel.

„Wer einen Haushalt zu verantworten hat, hat Ertrag und auch Aufwand zu prüfen.“

FWG-Fraktionschef Harald Gemmer

Die FWG hingegen schien schon in der Sitzung mit dem Verlauf unzufrieden. „Wer einen Haushalt zu verantworten hat, hat Ertrag und auch Aufwand zu prüfen. Von daher war unser Antrag, die Aufwandseite durch 1 Prozent globale Minderausgaben zu reduzieren und dafür auch die Umlage um 1 Prozentpunkt auf 46 Prozent festzulegen“, berichtet FWG-Fraktionschef Harald Gemmer auf Nachfrage unserer Zeitung. „Durch die Sitzungsunterbrechungen hatte es in den Absprachen den Anschein, dass unser Antrag eine Mehrheit im Kreistag findet. Allerdings nur, wenn globale Minderausgabe und Umlage getrennt abgestimmt werden. Deshalb hat die FWG den gestellten Antrag zurückgezogen.“ Laut Liguori von der SPD hatte auch die CDU in der ersten Unterbrechung signalisiert, beide Anträge mitzutragen. Und dann die Überraschung: In der Abstimmung ging nur die globale Minderausgabe durch. Die Umlage von 46 Prozent wurde von der CDU komplett abgelehnt. Die FWG-Fraktion fühlte sich getäuscht. Die SPD spricht von Wortbruch.

Um die Kreisumlage wurde nicht zum ersten Mal im Kreistag gestritten. Schon im vergangenen Jahr wurde diese in einem zähen Ringen auf 45 Prozent angehoben, nun schlug die Verwaltung eine Erhöhung auf 47 Prozent vor, ohne Rückhalt des Gremiums. Die SPD-Fraktion hatte laut Liguori frühzeitig einen realistischen Kompromiss vorgeschlagen: Eine moderate Erhöhung um 1 Prozent – bei einem Kreisdefizit von rund 30 Millionen Euro macht das etwa 1,6 Millionen Euro mehr in der Kreiskasse. Die anderen Parteien wollten mitgehen, die CDU zog trotz wohl anderslautender Signale nicht mit. Nach einer weiteren Sitzungsunterbrechung einigte man sich auf eine Umlageerhöhung von 0,75 Prozent.

„Ich bedauere diese Entwicklung sehr. Wir haben im vergangenen Jahr hier im Kreis schon jeden Stein umgedreht und alles gestrichen, was nicht nötig ist.“

Landrat Jörg Denninghoff

Für die CDU der richtige Weg: „Da es hinsichtlich der Erhöhung um 2 Prozentpunkte, wie von der Kreisverwaltung vorgeschlagen, und alternativ der Erhöhung um 1 Prozentpunkt, wie aus der Mitte des Kreistages vorgeschlagen, keine Mehrheit gab, folgte die CDU-Fraktion in Verantwortung vor den notwendigen Auf- und Ausgaben des Kreises dem Kompromissvorschlag zur Erhöhung der Umlage um 0,75 Prozentpunkte“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion. Durch die Anpassung der Umlage um 0,75 Prozentpunkte könne der Kreis zusätzliche Einnahmen von rund 1,2 Millionen Euro erwarten. Und gleichzeitig ist durch die Ausgabenreduzierung eine Einsparung von rund 2,9 Mio. Euro zu erreichen. In Summe werde durch die beiden Beschlüsse das Defizit im Kreishaushalt um gut 4,1 Millionen Euro reduziert.

Ob das tatsächlich reicht, muss die ADD nun entscheiden. Ansonsten muss der Kreistag noch mal ran. Mit Folgen, so Landrat Jörg Denninghoff. Sollte die Kommunalaufsicht auch das neue Angebot des Kreises ablehnen, wird außerdem ein weiterer Sonderkreistag einberufen, der den Steuerzahler rund 4000 Euro an Sitzungsgeldern und Fahrtkosten zusätzlich kostet, teilt der Kreis über eine Pressemitteilung mit. „Im Kreis liegen nun alle neuen Investitions- und Bauunterhaltungsmaßnahmen auf Eis.“ Dies betreffe vor allem Baumaßnahmen in den Kreisschulen und im Kreisstraßenbau, aber auch Bezuschussungen zum Bau von Kindertagesstätten, Jugendfreizeiten und die Förderung von Sportvereinen, fasst Bernd Menche von der Finanzabteilung zusammen. Auch die vom Kreistag beschlossene Minderung der Ausgaben sieht der Landrat kritisch: „Ich bedauere diese Entwicklung sehr. Wir haben im vergangenen Jahr hier im Kreis schon jeden Stein umgedreht und alles gestrichen, was nicht nötig ist. Eine pauschale Senkung aller Kosten um 1 Prozent ist einfach nicht möglich, dafür haben wir im Kreis zu viele Pflichtaufgaben vor allem im sozialen Bereich“, heißt es in der Mitteilung. Des Weiteren drängt die Zeit, denn eine Neufestsetzung der Kreisumlage ist nur bis zum 30. Juni möglich.

„Die ADD hat sage und schreibe 98 Tage gebraucht, um dem Rhein-Lahn-Kreis mitzuteilen, dass der im Dezember 2024 beschlossene Haushalt nicht genehmigungsfähig ist.“

CDU-Fraktionschef Jens Güllering ärgert sich über das lange Warten auf Antwort der ADD

„In vielen Bereichen sind uns nun die Hände gebunden und dringende Investitionen können nicht getätigt werden. Ich hätte mir gewünscht, dass der Kreistag unserem Vorschlag zustimmt und die Umlage um 2 Prozent erhöht hätte. Denn eines ist klar: Diese Erhöhung würde durch verschiedene Maßnahmen wieder in die Gemeinden zurückfließen. Die Verlierer sind in diesem Zusammenhang die Schwächsten in unserem Kreis – unsere Kinder, insbesondere bei den wichtigen Themen wie Kita- und Schulmaßnahmen“, so der Landrat. Trägt also der Kreistag mit seiner Entscheidung, nicht um 2 Prozentpunkte zu erhöhen, zur Verzögerung und damit zur Blockade der Investitionsmaßnahmen bei? So zumindest liest Jens Güllering, Fraktionsvorsitzender der CDU, die Mitteilung der Kreisverwaltung.

Im Ergebnis sei richtig, dass nach der Abstimmung alle neuen Investitions- und Baumaßnahmen auf Eis liegen, teilt Güllering in mit. Allerdings liege der Grund dafür nicht in den nun erfolgten Beschlüssen des Kreistages, sondern in der langen Bearbeitungszeit der ADD. „Denn diese hat sage und schreibe 98 Tage gebraucht, um dem Rhein-Lahn-Kreis mitzuteilen, dass der im Dezember 2024 beschlossene Haushalt nicht genehmigungsfähig ist“, so Güllering. Der Kreistag hingegen hat innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Ablehnung aus Trier mit der nun erfolgten Beschlussfassung eine deutliche Reduzierung des geplanten Defizites auf den Weg gebracht.

In einem sind sich die Fraktionen und die Verwaltung aber grundlegend einig: Sie hoffen, dass die ADD den aktuellen Haushalt genehmigt – ohne weitere drei Monate für diese Entscheidung zu brauchen.