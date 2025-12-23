Weihnachten in Mundart De heilije Omend in Filsener Moddersprooch Ulrike Bletzer 23.12.2025, 18:00 Uhr

i Alfred Neckenich (links) hat den Geschichte-Stammtisch initiiert. Peter Stumm ist einer der ältesten Teilnehmer. Er hat die Weihnachtsgeschichte in "Filsener Moddersprooch" übersetzt. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Mundart ist eines der Relikte, das im 21. Jahrhundert zunehmend in Vergessenheit gerät. Doch einige leisten Widerstand. So etwa der Filsener Geschichte-Stammtisch, der die Mundarttradition hochhält. Nun hat man die Weihnachtsgeschichte übersetzt.

„Wir sind schon ein bisschen stolz darauf, dass wir so lange Bestand haben“, sagen Alfred Neckenich und Peter Stumm – und meinen damit den Filsener Geschichte-Stammtisch, der im März 2012 an den Start gegangen ist und sich auch heute noch, fast 14 Jahre später, großer Beliebtheit erfreut.







