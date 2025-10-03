In St. Goarshausen bleiben die geplanten Lärmschutzwände der Deutschen Bahn aus – massive Felsen und knifflige Statik machen den Bau unwirtschaftlich, heißt es vonseiten der Bahn. Die DB erläutert, woran genau der Schutz für Anwohner scheitert.
Lesezeit 3 Minuten
In vielen Rhein-Gemeinden rattern Güter- und Personenzüge oft nur wenige Meter von Wohnhäusern entfernt durchs Mittelrheintal. Lange geplante Lärmschutzwände in St. Goarshausen für den Ort wurden im Sommer gestrichen – das sorgte bei Bürgern, Politik und Bürgerinitiativen für großen Verdruss, ein Aufschrei ging durch die Region, der bis nach Berlin schallte.