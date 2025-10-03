Bahn nennt Gründe für Stopp DB erklärt Aus für Lärmschutzwände in St. Goarshausen 03.10.2025, 18:00 Uhr

i Nah an der Wohnbebauung fahren Güter- und Personenzüge durch St. Goarshausen. In einigen Bereichen stehen Schallschutzwände, die eigentlich noch ergänzt werden sollten. Doch die Baumaßnahme wurde im Sommer abgesagt. Mira Zwick

In St. Goarshausen bleiben die geplanten Lärmschutzwände der Deutschen Bahn aus – massive Felsen und knifflige Statik machen den Bau unwirtschaftlich, heißt es vonseiten der Bahn. Die DB erläutert, woran genau der Schutz für Anwohner scheitert.

In vielen Rhein-Gemeinden rattern Güter- und Personenzüge oft nur wenige Meter von Wohnhäusern entfernt durchs Mittelrheintal. Lange geplante Lärmschutzwände in St. Goarshausen für den Ort wurden im Sommer gestrichen – das sorgte bei Bürgern, Politik und Bürgerinitiativen für großen Verdruss, ein Aufschrei ging durch die Region, der bis nach Berlin schallte.







Artikel teilen

Artikel teilen