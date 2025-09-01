Ein Band von großem historischen Wert ist kürzlich in der Lahntalhalle in Dausenau präsentiert worden. Das Flurbuch aus dem Jahr 1740 erstahlt nun in neuem Glanz.

Das passte wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge: Just als die Dausenauer ihren Aktenmächertag feierten, brachte ihnen die Restauratorin ihr in neuem Glanz erstrahlendes Flurbuch aus dem Jahr 1740 zurück, das bei der Festivität in der Lahntalhalle dann logischerweise auch gleich zu bewundern war.

Oder besser gesagt, diesen einen stark verschmutzten und in der Bindung desolaten Band der Flurbücher aus jenem Jahr, in dem Friedrich der Große König von Preußen wurde und die britische Kolonisierung Amerikas begann. „Wir haben ihn im vergangenen Jahr entdeckt, als wir Akten zum Digitalisieren aus dem Dausenauer Archiv herausgeholt haben“, erzählen Jochen Standfuss, der das Archiv der Ortsgemeinde Dausenau seit etwa einem Jahr ehrenamtlich betreut, und Steffen Schütze, der Leiter des Verbandsgemeindearchivs Bad Ems-Nassau. Warum der Band so marode war? „Wahrscheinlich wurde er lange Zeit an einem Ort gelagert, wo er viel Staub und Schmutz ausgesetzt war“, vermuten sie. „Vielleicht war er aber auch einfach nur deshalb so in Mitleidenschaft gezogen, weil man ihn häufig benutzt hat.“

„Hier müssen wir nur um die Ecke gehen, um die betreffenden Akten zu finden.“

Die Dausenauer Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler

Wie dem auch sei: Angesichts des historischen Werts beschloss man, das gute Stück restaurieren zu lassen. Zur Erklärung: Ein Flurbuch ist ein Verzeichnis der zu einer Gemeinde gehörenden Grundstücke. Es enthält Angaben zum Besitzer, zur Länge und Breite sowie zum Flächeninhalt. Auch wenn der Unterhaltungswert in den Augen der meisten Menschen nicht für die Lieblings-Strandlektüre ausreichen dürfte, ist so ein Flurbuch also weit mehr als nur ein „alter Schinken“, nämlich „eine bedeutende Quelle für sozialgeschichtliche und genealogische Untersuchungen“, wie Steffen Schütze klarstellt. „Wir bekommen regelmäßig Anfragen, auch von Privatpersonen, die Einsicht in Bauakten, aber zum Beispiel auch in Flurbücher nehmen möchten – etwa wenn es um Eigentumsverhältnisse und Erbschaftsangelegenheiten geht“, berichtet die Dausenauer Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler und fügt hinzu: „Das ist auch der Hauptgrund dafür, dass wir unser Archiv nicht mit dem der Verbandsgemeinde zusammenlegen wollten. Hier müssen wir nur um die Ecke gehen, um die betreffenden Akten zu finden.“

Auch Steffen Schütze ist voll des Lobes für das seit 1969 bestehende, mit viel Herzblut gepflegte Dausenauer Archiv, das innerhalb der Verbandsgemeinde Seltenheitswert besitze. „Die Bestände reichen bis weit ins Mittelalter zurück“, sagt er. Sehr hilfreich bei der Arbeit sind die beiden Findbücher für Urkunden und Akten sowie für Bauunterlagen mit ihrer systematisierten Erfassung des Bestands. Erstellt hat sie Jochen Standfuss‘ Vorgänger Kurt Bruchhäuser, der das Dausenauer Archiv jahrzehntelang bis zum Alter von 84 Jahren mit großem Engagement ehrenamtlich betreute – auch er nimmt an dem Treffen mit unserer Zeitung teil. „Was die beiden geleistet haben und leisten, ist wertvolle Arbeit im Verborgenen“, kommentiert Michelle Wittler.

„Wie die meisten Archivalien ist auch dieses Flurbuch ein Unikat.“

Steffen Schütze, Leiter des Archivs der VG Bad Ems-Nassau

Als wertvoll erwies sich auch die Arbeit von Restauratorin Ricarda Holly aus Kruft, die im Auftrag des Verbandsgemeindearchivs ein Jahr lang – natürlich nicht ausschließlich – an dem ramponierten Flurbuch arbeitete. Sie reinigte mit einem speziellen Verfahren die Seiten, beseitigte Risse und stellte überwiegend mit historischem Material – will heißen, mit gereinigtem Leder aus dem Original – den Einband wieder her. Die Kosten in Höhe von rund 3000 Euro übernahm die Verbandsgemeinde. Die Digitalisierung alter Akten sei zwar eine schöne Sache, weil sie einen leichteren Zugang zu den Inhalten ermögliche und die Originale schone, so Steffen Schütze: „Aber trotzdem ist es wichtig, die Originale zu erhalten.“

In diesem Fall tat man es und rettete damit etwas Einzigartiges vor dem Verschwinden. Denn, so Schütze weiter: „Wie die meisten Archivalien ist auch dieses Flurbuch ein Unikat.“ Kein Wunder also, dass Restauratorin Ricarda Holly es weder mit der Post noch mit einem Botendienst schicken wollte, sondern persönlich vorbeibrachte – pünktlich zum Aktenmächertag.