Bauprojekte brauchen oft viel mehr Zeit als geplant – bei dem Neubau der Bahnhofsbrücke in Dausenau sieht das ganz anders aus. Dort konnte in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt zügig am Aufbau der neuen Brücke gearbeitet werden.

In den vergangenen Wochen hat sich wieder eine Menge beim Neubau der Bahnhofsbrücke in Dausenau getan. Dort muss die alte Überführung über die Gleise der Lahntalbahn ersetzt werden, weil sie mit den Jahren baufällig geworden ist. Der Neubau wurde direkt daneben in Fahrtrichtung Nassau angelegt und soll voraussichtlich noch in diesem Herbst die Bestandsbrücke ersetzen.

Mittlerweile ist die künftige Fahrbahn gut zu erkennen, die ein ganzes Stück breiter als der Vorgänger sein wird. Damit ist das Vorhaben seiner Fertigstellung wieder einen Schritt entgegengerückt. Mitte oder Ende September soll die neue und lange geplante Dausenauer Brücke in Betrieb genommen werden. Nach einer Bürgerinformation zu Beginn dieses Jahres ging es sehr flott voran mit dem Großprojekt für Dausenau. Vorteilhaft war dabei die Betriebspause bei der Bahn wegen der Arbeiten am Bahnsteig in Bad Ems und an der Brücke in Nassau. Deswegen musste der Schienenverkehr monatelang unterbrochen werden.

Von der Betriebssperrung bei der Bahn profitiert

Genau in dieser Zeit erfolgten die größeren Arbeiten in Dausenau, wo zunächst schwere Spundwände in den Boden gerammt wurden. Sie bilden den Rahmen für den Unterbau der neuen Zufahrten zur Brücke. Dank des fehlenden Bahnverkehrs konnten die Spundwände problemlos tagsüber in den Boden gebracht und teils aufgefüllt werden. Bei laufendem Bahnbetrieb hätte das in den Nachtstunden erfolgen müssen.

Auch danach konnten zügig Fortschritte bei dem Projekt verzeichnet werden. Schon Anfang April – für diesen Zeitraum sollte eigentlich die Bahn wieder fahren – wurde ein Fertigbauteil eingefügt, das die beiden Seiten der Zufahrt miteinander verbindet. Es hat dann etliche Wochen länger gedauert, bis die Züge wieder durchgängig von Koblenz bis Limburg durchfahren konnten. Die Bewehrungsarbeiten an den Kappen erfolgten bereits im Mai, und die Kappen konnten zeitig betoniert werden.

Pläne wurden leicht angepasst

Die Verlegung von Leerrohren in den Kappen wurde danach fertiggestellt. Dann erfolgte eine Demontage des Standgerüstes unter der Bestandsbrücke. Die von Dausenau beauftragte Arbeitsgemeinschaft Meyer/Koch hatte zwischenzeitlich ihre Pläne leicht angepasst, sodass alle Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Gleisbettes vor der Wiederaufnahme des Bahnbetriebes erledigt werden konnten.

Bis in den September sollen schließlich alle Leitungen verlegt, Frostschutz- und Schottertragschichten aufgezogen, Bordsteine und Rinnen eingebaut und die Deckschicht für die neue Fahrbahn aufgebracht sein. Für das Herstellen der Verbindung zur bestehenden Straße in einer Verschwenkung wird dann eine kurzzeitige Vollsperrung für einen Arbeitstag erforderlich sein. Nach etwa 35 Wochen soll die neue Brücke im September befahrbar sein. Die Gesamtkosten sollen sich auf rund 1,9 Millionen Euro belaufen – geschätzt wurden anfangs etwa 2,1 Millionen Euro Baukosten.