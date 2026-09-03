Neue Beisetzungsmöglichkeiten
Dausenau: Beim Bestattungsgesetz bleiben Fragen offen
Ein Feld mit Urnengräbern an der Dausenauer St. Kastor-Kirche. Im Gotteshaus wurde in kleiner Runde angeregt über das neue rhein
Ein Feld mit Urnengräbern an der Dausenauer St. Kastor-Kirche. Im Gotteshaus wurde in kleiner Runde angeregt über das neue rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz diskutiert.
Andreas Galonska

In Rheinland-Pfalz sind mit dem Bestattungsgesetz neue Möglichkeiten bei Beisetzungen eröffnet worden. Dabei sind allerdings auch viele Fragen aufgekommen, die noch ungeklärt sind. Darüber wurde nun in Dausenau diskutiert. 

Lesezeit 3 Minuten
Seit einigen Monaten ist das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz in Kraft – und es sorgt weiter für Gesprächsstoff. Das war jetzt auch in der Dausenauer St. Kastor-Kirche der Fall, wohin die evangelische Kirche zu einer Diskussionsrunde mit Pfarrerin Maike Kniese eingeladen hatte.
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