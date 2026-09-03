Neue Beisetzungsmöglichkeiten Dausenau: Beim Bestattungsgesetz bleiben Fragen offen Andreas Galonska 03.09.2026, 13:00 Uhr

i Ein Feld mit Urnengräbern an der Dausenauer St. Kastor-Kirche. Im Gotteshaus wurde in kleiner Runde angeregt über das neue rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz diskutiert. Andreas Galonska

In Rheinland-Pfalz sind mit dem Bestattungsgesetz neue Möglichkeiten bei Beisetzungen eröffnet worden. Dabei sind allerdings auch viele Fragen aufgekommen, die noch ungeklärt sind. Darüber wurde nun in Dausenau diskutiert.

Seit einigen Monaten ist das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz in Kraft – und es sorgt weiter für Gesprächsstoff. Das war jetzt auch in der Dausenauer St. Kastor-Kirche der Fall, wohin die evangelische Kirche zu einer Diskussionsrunde mit Pfarrerin Maike Kniese eingeladen hatte.







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