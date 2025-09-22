Die Dausenauer St. Kastorkirche wurde zum Eldorado der Barockmusik. Christoph Mayer begeisterte mit einem Repertoire aus Stücken für die Barockvioline, bei denen es sich teils um selten aufgeführte Stücke handelte.
Im Rahmen des Lahnfestivals „Gegen den Strom“ bot sich am Sonntagabend unter dem Titel „BarockJournal“ in der St. Kastorkirche Dausenau ein Konzerterlebnis der besonderen Art. Der renommierte Geigenvirtuose Christoph Mayer, dessen Herz für die Barockmusik schlägt, erhielt seine geigerische Ausbildung an den Musikhochschulen in München und Köln sowie beim russischen Violinpädagogen Sergey Fatkulin.