Eine neue Brücke in nur wenigen Monaten fertigstellen? Das klingt eigentlich nicht machbar. In Dausenau scheint dies nun aber möglich zu werden. Beim Neubau des Überwegs über die Bahngleise liegt man weiter gut im Zeitplan.

Der Baubeginn und die Fertigstellung einer neuen Brücke passieren im selben Jahr – wo schafft man das heutzutage noch? In Dausenau ist das Unmögliche Wirklichkeit, denn mit der neuen Bahnhofsbrücke wurde Anfang Februar begonnen, nun ist sie fast fertig. Nach einigen restlichen Arbeiten könnte sie Ende Oktober oder Anfang November eröffnet werden.

Jeden Montag treffen sich Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler, Diplomingenieur Stefan Lietz von Kocks Consult, Bauleiter Klaus Reddig von der Firma Koch, Projektleiter Roland Henkel von der Firma Meyer, Rainer Fuchs von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau und weitere Mitarbeiter der beteiligten Firmen, um sich abzustimmen. „Das läuft von Anfang an sehr gut und ganz unproblematisch“, betont Michelle Wittler dazu. Sie hatte zu Beginn leichte Bedenken, sich als einzige Frau in die Männerrunde zu wagen, aber man traf sich stets einvernehmlich und auf Augenhöhe.

i Parellel zur Bestandsbrücke ist das neue Bauwerk innerhalb weniger Monate entstanden. Dausenau hat dabei von der monatelangen Unterbrechung des Betriebs auf der Lahntalbahn profitiert. Andreas Galonska

„Wir sind mit der Brücke nahezu komplett fertig“, hebt Stefan Lietz hervor. Dennoch werden unter anderem für Abdichtungen, Wasser- und Abwasserleitungen, Leerrohre, die Geländer, Schutzplanken, die Entwässerung und den Fahrbahnbelag noch weitere Wochen benötigt, aber dann dürfte der Inbetriebnahme nichts mehr im Weg stehen. Die parallel stehende alte Brücke war in die Jahre gekommen, sodass schon seit Jahren klar war, dass ein Neubau nötig wird. Und dabei spielte die lange Sperrung der Lahntalbahn den Dausenauern in die Hände, denn bei laufendem Bahnverkehr hätten die Hauptarbeiten an der Brücke nur nachts gestemmt werden können. „Dafür hätten wir ein Zeitfenster von etwas fünf Stunden nutzen können“, erklärt Rainer Fuchs. Wegen der Arbeiten in Bad Ems und in Nassau rollten aber seit Ende des vergangenen Jahres keine Züge – freie Fahrt für die Bauarbeiten in Dausenau. „Wir konnten viel Zeit und Geld sparen“, fügt Michelle Wittler an.

Die Ortsgemeinde hat auf einen Anstrich der Spundwände verzichtet. „Das wäre eine rein optische Maßnahme gewesen“, erläutert Stefan Lietz. „Das fällt aber überhaupt nicht ins Auge. Wir könnten 50.000 Euro einsparen“, betont Michelle Wittler zum Verzicht auf die Bemalung der Wände. Geringe Mehrkosten hat laut Stefan Lietz die Entsorgung von belastetem alten Straßenbelag verursacht, der zu einer Deponie gebracht werden musste. „Das war aber insgesamt nicht Großes“, erklärt Lietz dazu.

i Auf dieser Fläche an der Straße "Auf dem Werth" soll ein Schotterparkplatz für etwa zehn Fahrzeuge entstehen. Andreas Galonska

Neu hinzu kommen dafür einige Schotterparkplätze an der Straße „Auf dem Werth“ an der Bergseite der neuen Brücke. Dort ist eine Böschung neu gestaltet worden, deren Oberseite Platz für parkende Autos bietet. Etwa zehn Wagen sollen an der Straße „Auf dem Werth“ abgestellt werden können. Ein kleiner Wall bietet Schutz vor dem Herunterrutschen in Richtung der Bahngleise. Eine Rampe führt dort – für mögliche Arbeiten in der Nähe der Gleise – von oben bis zur Lahntalbahn. Auf dem Mittelteil der Brücke sind Teerbahnen zur Abdichtung und ein Gussasphalt aufgebracht worden. Wegen der Verlegung einiger Leitungen stehen von Dienstag, 16., bis Donnerstag, 18. September, noch Nachtarbeiten auf dem Programm.

Neben dem Vorteil, dass das Einrammen der Spundwände in den Boden und das Auffüllen der beiden Zufahrten der neuen Brücke tagsüber erledigt werden konnte, habe auch das Wetter in den vergangenen Monaten mitgespielt. „Wir haben mit der Witterung richtig Glück gehabt“, hebt Rainer Fuchs hervor. Außer einigen regnerischen Tagen im Juni kam es zu keinen Verzögerungen – das erhoffen sich alle Beteiligten auch für die restlichen Arbeiten, damit dann spätestens Anfang November die neue Brücke in Betrieb gehen kann. „Es gab schon Anfragen, ob wir denn noch in diesem Jahr etwas für die Bepflanzung der Böschungen tun werden. Ich bin froh, wenn bis Ende des Jahres die neue Brücke fertig ist“, blickt Michelle Wittler zuversichtlich auf die kommenden Wochen.