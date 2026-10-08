Reaktivierung des Weinbaus Das sind die „Lost Vine Places“ in und um Obernhof Uschi Weidner 08.10.2026, 12:00 Uhr

i Eine Impression von der Tour durch die Weinbaugeschichte an der Lahn: Karl Friedrich Merz vom Verein „geweinschaft“ am Goethepunkt hat wertvolle Informationen für die Wanderer. Uschi Weidner

Kaum vorstellbar, dass es an der Lahn einmal mehr als 100 Hektar Weinbauflächen gab. Viele davon sind verbuscht, verwaldet, verloren. Dass es auch anders geht, zeigten die Vereine, die diese „Lost Places“ wieder aktivieren, nun den Landfrauen.

Vor Jahrhunderten war der Weinbau an der Lahn ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Nun sind von den Hunderten Hektar Anbaufläche nur noch die Weinorte Weinähr und Obernhof übrig geblieben. Doch es gibt Initiativen, diese „Lost Vine Places“ wiederzubeleben.







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