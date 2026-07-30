Mediziner geht neue Wege
Das sind die beiden Elzer Therapieesel
Melissa Bauer und Frank Hummrich üben mit den zukünftigen Therapieeseln das Spazierengehen an der Leine.
Melissa Bauer und Frank Hummrich üben mit den zukünftigen Therapieeseln das Spazierengehen an der Leine.
Lucas Concas

Esel sind nicht störrisch oder dumm. Die Tiere können bei der Behandlung von Menschen helfen, ist Allgemeinmediziner Frank Hummrich aus Elz überzeugt. Gemeinsam mit einer „Eselflüsterin“ bildet er Linus und Mr. Wortel zu Therapieeseln aus.

Lesezeit 3 Minuten
Frank Hummrich ist Allgemeinmediziner in Elz. Seit einem Jahr hat er zwei „Haustiere“: Linus und Mr. Wortel. Beide will er langfristig zu Therapieeseln ausbilden, die Menschen helfen, Stress abzubauen, das Selbstbewusstsein zu stärken und soziale Fähigkeiten zu fördern.
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