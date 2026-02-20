Wahlkreis 7 Diez/Nassau Das sagen die Kandidaten zur Sicherheit in der Region Marta Fröhlich 20.02.2026, 12:00 Uhr

i Erhöhte Polizeipräsenz gehört seit einiger Zeit zu Veranstaltungen in der Region wie hier auf dem Oktobermarkt in Nastätten dazu. Sascha Ditscher

Die Forderung nach einer Polizeiwache in Nastätten hat die Diskussion um mehr Polizeipräsenz in der Region wieder entflammt. Wie sehen die Direktkandidaten die Situation? Sind die Menschen bei uns sicher?

Anschläge, verschärfte Sicherheitsauflagen bei Veranstaltungen, Forderungen nach einer Wache in Nastätten: Das Thema Sicherheit beschäftigt die Menschen in der Region. Wir haben die Direktkandidaten im Wahlkreis 7 Diez/Nassau gefragt: Ist man sicher auf den Straßen im Wahlkreis?







Artikel teilen

Artikel teilen