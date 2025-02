Nachgefragt Das sagen die Direktkandidaten zur Buga 2029 Marta Fröhlich

Katrin Maue-Klaeser 05.02.2025, 00:00 Uhr

i Noch kündigen nur Fahnen die Buga 2029 an. Schon bald sollen aber die ersten Bagger für die Umsetzung des Megaprojekts rollen. Sascha Ditscher

Die Bundesgartenschau 2029 wird im Mittelrheintal sehnlichst erwartet. Wir haben unsere Direktkandidaten gefragt, welche Potenziale sie in der Buga 2029 sehen und was sie zu ihrem Erfolg beitragen können.

In knapp vier Jahren startet die Bundesgartenschau 2029, DAS Megaprojekt am Oberen Mittelrhein. Ein Projekt, das die Region aufwerten und die Orte zu einer Region zusammenwachsen lassen soll. Wir haben die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Montabaur gefragt: Welche Potenziale sehen Sie in dem Großprojekt im Mittelrheintal?

