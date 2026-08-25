Nach Radwegsplänen der Stadt wächst die Angst um die Baumallee in Niederlahnstein. Eine BI trommelt weiter gegen die Abholzungspläne. Doch so weit ist man noch lange nicht.
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Der Aufruhr um eine mögliche Fällung von 81 Walnussbäumen am Niederlahnsteiner Rheinufer hält weiter an. Eine Bürgerinitiative trommelt für den Erhalt der Allee und sammelt weiter Unterschriften. Laut der Facebook-Seite haben sich mittlerweile mehr als 1600 Bürger mit ihrer Unterschrift für die Rettung ausgesprochen.