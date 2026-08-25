Nach Diskussionen um Fällung Das sagen die Behörden zur Walnussallee in Lahnstein Marta Fröhlich 25.08.2026, 18:00 Uhr

i Viele Lahnsteiner waren schon als Kinder Walnüsse sammeln am Rhein. Ob das in Zukunft auch noch so sein wird, hängt auch von den Radwegsplänen der Stadt ab. Patrick Seeger. picture alliance / dpa

Nach Radwegsplänen der Stadt wächst die Angst um die Baumallee in Niederlahnstein. Eine BI trommelt weiter gegen die Abholzungspläne. Doch so weit ist man noch lange nicht.

Der Aufruhr um eine mögliche Fällung von 81 Walnussbäumen am Niederlahnsteiner Rheinufer hält weiter an. Eine Bürgerinitiative trommelt für den Erhalt der Allee und sammelt weiter Unterschriften. Laut der Facebook-Seite haben sich mittlerweile mehr als 1600 Bürger mit ihrer Unterschrift für die Rettung ausgesprochen.







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