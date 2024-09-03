Das Programm im Detail

- Sonntag, 22. September, 13 bis 14 Uhr, Eröffnung der Interkulturellen Woche, Wilhelmstraße 40, Diez.
- Sonntag 22. September, 14 bis 17 Uhr, Vernissage zur Kunstausstellung regionaler Künstler unter dem Titel „Wandlungen“, Wilhelmstraße 40, Diez, erster Stock.
- Montag, 23. September, 10 bis 12 Uhr, internationales Familienfrühstück im Haus der Familie Katzenelnbogen, Römerberg 12.
- Dienstag, 24. September, 9 bis 13 Uhr, Frauennetz Rhein-Lahn international, Kreml-Kulturhaus, Zollhaus.
- Dienstag, 24. September, 13.30 Uhr, Bewegungsmeditation „Orange the world“, Kreml-Kulturhaus, Zollhaus.
- Mittwoch, 25. September, 15 bis 19 Uhr, Kreativangebot „Kulturelle Vielfalt“ für Teilnehmende von 10 bis 18 Jahren, evangelisches Jugendhaus, Kirchgasse 20b, Hahnstätten.
- Mittwoch 25. September, 18 bis 20 Uhr, Tanzvergnügen für Frauen, Stadtbibliothek Diez, Wilhelmstraße 48, Diez.
- Donnerstag, 26. September, 16 bis 18 Uhr, „Zwischen den Welten“, Veranstaltung für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren, Haus der Familie, Katzenelnbogen, Römerberg 12.
- Donnerstag, 26. September, 16 bis 18 Uhr, Café international, Gemeindesaal der Stiftskirche, Schlossberg 13, Diez.
- Donnerstag, 26. September, 17.30 Uhr (drei bis fünf Jahre) und 18.15 Uhr, (sechs bis zwölf Jahre), Kinderbuchkino „Welche Farben haben Freundschaften“, Gemeindebücherei Altendiez, Helenenstraße 15.
- Freitag, 27. September, 20 Uhr, Vernissage zur Kunstausstellung „Cargo“ von Thorsten Rosam, Kreml-Kulturhaus, Zollhaus.
- Samstag, 28., und Sonntag, 29. September, 14 bis 17 Uhr, Ausstellung regionaler Künstler „Wandlungen“, Wilhelmstraße 40, Diez.
- Samstag 28 September, 18 bis 20 Uhr, „Klangräume“ – ein Konzert der Kulturen, Stiftskirche Diez, Schlossberg.
- Sonntag, 29. September, 18 Uhr, ökumenischer Gottesdienst, Stiftskirche Diez. red
