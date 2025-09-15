Wenn sich Vereine in Lahnstein zusammentun und das Brauchtum hochhalten, dann ist Kirmes. In Oberlahnstein wurde am Wochenende gesungen, gefeiert und getanzt – aber nicht nur das, es gab auch eine besondere Ehrung.

Bei der 77. Auflage der Oberlahnsteiner Kirmes war das Programm so abwechslungsreich wie das Wetter. Während es am Samstag nicht nur feucht-fröhlich, sondern auch nass von oben einherging, zeigte sich sonntags rund ums Festgelände am Rheinufer oft die Sonne. Das war gutes Timing, denn nach der morgendlichen Hochmesse lockte am Nachmittag der feierliche Kirmesumzug, der sich aus der Oberlahnsteiner Innenstadt in forschem Tempo Richtung Rhein schlängelte, Hunderte begeisterte Zuschauer an die Strecke.

i Der Fassanstich am Samstagabend. Markus Hömberger

Ähnlich zahlreich war die Beteiligung am Zug selbst: Der Fanfarenzug der Turngemeinde Oberlahnstein 1878, die Schützengesellschaft Oberlahnstein, das Carneval Comité Oberlahnstein, die Närrische Turmgarde 1980, die Prinzengarde Funken Blau-Weiss, die Traditionsgarde Rot-Weiß, der Möhnenclub Immerfroh 1956, die Kolpingfamilie Lahnstein St. Martin, die Lehner Kirmes Gesellschaft und die Gesellschaftliche Vereinigung 1924 Oberlahnstein bildeten einen beeindruckenden Tross, in den sich auch die frisch ernannte Rhein-Lahn-Nixe Kristina I. eingereiht hatte.

i Strahlende Sonne beim feierlichen Festumzug am Sonntag. Leon Mohr

Die stand dann auch nach Umzugsende neben Michael Zapp, Erster Vorsitzender, Markus Hömberger, Zweiter Vorsitzender der „24er“ und deren Ehrenvorsitzenden Wilfried Röllig mit auf der Bühne und dankte herzlich für die Einladung zum Umzug. Für die anschließende Verleihung des „LahnSteins“, einer Auszeichnung für besonderen ehrenamtlichen Einsatz fürs Brauchtum, musste niemand zusätzlich auch die Bühne gerufen werden, denn dieser ging an den Ehrenvorsitzenden Röllig. Zapp überreichte ihn mit den Worten: „Lieber Willi, wir waren uns im Vorstand sehr schnell einig, dass wir dir den ‚LahnStein‘ verleihen werden – für dein besonderes Engagement, nicht nur bei den 24ern, sondern auch beim Carneval Comité Oberlahnstein. Damit hast du in besonderem Maße zur Brauchtumspflege beigetragen, unseren herzlichen Dank dafür.“

i Aus der Innenstadt bis hinunter zum Rheinufer schlängelte sich der Umzugstross. Leon Mohr

Röllig kommentierte sichtlich ergriffen: „Das hat mich jetzt total überrascht. Dankeschön an meinen Heimatverein, die 24er. Ich bin sehr dankbar für die gemeinsame Zeit“, so Röllig, der sich danach ans Publikum wendete: „Eine Bitte habe ich an euch alle: Feiert weiter unsere traditionellen Heimatfeste: Karneval, Schützenfest, die Kirmese – egal ob rechts oder links der Lahn.“

Auch schon vor dieser Aufforderung haben die zahlreichen Besucher der Oberlahnsteiner Kirmes die vielen Programmpunkte ausgiebig gefeiert. Los ging es am Freitag mit der „Ultimativen 80er-Fete“. Für Disco-Feeling sorgte DJ Micha von der Kulturscheune Lahnstein, dessen Repertoire auch viele Tanzwillige von weiter weg anzog. Am Samstag standen Brauchtum und Tradition im Vordergrund: Nach dem „Großen Glockengeläut“ der Pfarrkirche St. Martin folgte am Abend die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich. Die Ehre dazu hatte in diesem Jahr der Männerchor Frohsinn Lahnstein, der 2025 sein 150-jähriges Bestehen feiert – sich aufgrund mangelnden Nachwuchses jedoch zum Jahresende auflösen wird. Für Livemusik sorgte danach die Gruppe „SoundCollection“.

i Wilfried Röllig (links), Ehrenvorsitzender der 24er wird mit dem "LahnStein" geehrt. Markus Hömberger, Zweiter Vorsitzender (2. v.l.), Michael Zapp, Erster Vorsitzender (rechts) und Rhein-Lahn-Nixe Kristina I. (2. v.r.) gratulieren. Leon Mohr

Auch am Sonntagabend, nach Abschluss der Ehrungen auf der Bühne, gab es Livemusik: „Kabelbrand“ heizten mit ihren Cover-Interpretationen der Menge ein. Wer dann noch weiter in Feierlaune war, konnte am Montagmorgen beim Frühschoppen, wieder mit Livemusik von „SoundCollection“, gleich weitermachen.

i „Kabelbrand“ heizen mit ihren Cover-Interpretationen die Menge ein. Leon Mohr

Mit Blick auf das prall gefüllte Programm und die guten Besucherzahlen zeigte sich Michael Zapp, dessen 24er für die Kirmesorganisation hauptverantwortlich sind, äußerst zufrieden. Für die Durchführung der Veranstaltung brauche es jeden einzelnen der vielen Vereinsmitglieder und anderen Ehrenamtlichen, betonte er. Dem Verein selbst gehe es gut, aber man freue sich immer über neue Mitglieder, so Zapp. Dass eine Satzungsänderung in Zukunft den reinen Männerverein künftig für Frauen öffnen könnte, schloss Zapp nicht aus: „Man wird bestimmt daran arbeiten.“