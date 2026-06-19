Ein Blick hinter die Kulissen Das neue Loreley-Restaurant steht kurz vor Eröffnung Mira Zwick 19.06.2026, 18:00 Uhr

i Pächter Muzaffer Oguz (von links), VG-Bürgermeister Mike Weiland und Armin Schaust, Projektleiter für das Loreley-Plateau bei der Verbandsgemeinde Loreley, schauen sich kurz vor der Eröffnung der Gastronomie auf dem Loreley-Plateau auf der Baustelle um. Mira Zwick

Die Sanierung des ehemaligen Turner- und Jugendheims auf dem Loreley-Plateau steht vor dem Abschluss. Nach jahrelangen Bauarbeiten eröffnet dort am 17. Juli das neue Restaurant „Am gläsernen Fels“. Wir haben uns auf der Baustelle umgesehen.

Es ist ein echtes Prachtstück: das Turner- und Jugendheim auf der Loreley. Seit rund zehn Jahren ist es im Besitz der Verbandsgemeinde Loreley und wurde von Grund auf saniert. Nun befinden sich die Arbeiten auf der Zielgeraden. Unsere Zeitung hat sich mit Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Eigentümerin der Immobilie, und Muzaffer Oguz, Pächter der Gastronomie auf dem Loreley-Plateau und weiterer Restaurants in der Region, ...







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