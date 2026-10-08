Osterspai dabei Das Mittelrheinherz leuchtet erstmals mit Tobias Lui 08.10.2026, 12:00 Uhr

i Ein außergewöhnliches Fotomotiv, auch beim "Rheinleuchten": das Mittelrheinherz auf dem Langshalsweg. Sebastian Reifferscheid

Das Mittelrheinherz gehört zu den Höhepunkten auf dem Osterspaier Langhalsweg. Dieses Herz ist nun auch Teil des Lichtkunstfestivals „Rheinleuchten“, das am Donnerstag beginnt.

Ob historische Bauwerke, Aussichtspunkte oder Promenaden: Unter dem Titel „Rheinleuchten“ werden vom 8. bis zum 11. Oktober wieder zahlreiche besondere Orte zwischen Koblenz und Lorch mithilfe von Lichtkunst in Szene gesetzt. Kommunen, Vereine und Initiativen gestalten eigene künstlerische Beiträge und setzen individuelle Akzente entlang des Rheins.







Artikel teilen

Artikel teilen