Das Mittelrheinherz gehört zu den Höhepunkten auf dem Osterspaier Langhalsweg. Dieses Herz ist nun auch Teil des Lichtkunstfestivals „Rheinleuchten“, das am Donnerstag beginnt.
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Ob historische Bauwerke, Aussichtspunkte oder Promenaden: Unter dem Titel „Rheinleuchten“ werden vom 8. bis zum 11. Oktober wieder zahlreiche besondere Orte zwischen Koblenz und Lorch mithilfe von Lichtkunst in Szene gesetzt. Kommunen, Vereine und Initiativen gestalten eigene künstlerische Beiträge und setzen individuelle Akzente entlang des Rheins.