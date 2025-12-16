Das lange Warten auf muslimische Bestattungen in Diez 

Seit gut vier Jahren gibt es sie, die Bemühungen der beiden Diezer Ratsmitglieder Erol Akyol und Ali Hamdan, muslimische Beerdigungen auch in der Grafenstadt zu ermöglichen. Aber Planungen und Genehmigungen ziehen sich hin.
Lesezeit 2 Minuten
In Hahnstätten und Lahnstein gibt es sie schon, die Bestattungsmöglichkeiten für Menschen muslimischen Glaubens. Und auch in Diez ist das ein Thema – allerdings dauert d as Warten inzwischen schon vier Jahre, und offenbar müssen sich Interessierte auch weiterhin in Geduld üben.