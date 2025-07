Ein lästige, aber notwendige Pflichtaufgabe für Fahrzeughalter im Rhein-Lahn-Kreis erweist sich seit geraumer Zeit als schwieriger denn bisher. Das berichtete uns unser Leser Peter Rodius: „Wir haben in der Familie mehrere Fahrzeuge mit stetiger Fluktuation, zum Beispiel auch ein Wohnmobil. Dadurch bin ich seit Jahren regelmäßiger Gast in den Zulassungsbehörden“, berichtet der Isselbacher. Doch seit einiger Zeit sei es nicht mehr möglich, einen zeitnahen Termin für die An- oder Abmeldung eines Fahrzeugs zu bekommen, berichtet er. „Einen Termin für die Abmeldung des alten, kaputten Wagens mit gleichzeitiger Anmeldung des neuen Wagens bekommt man erst in circa 14 Tagen. Eine lange Zeit, in der das kaputte Fahrzeug Geld für Steuer und Versicherung verschlingt und das neue Fahrzeug nicht genutzt werden kann. Ganz davon abgesehen, dass man ohne Auto auf dem Land aufgeschmissen ist“, so Rodius.

Dabei sei er durchaus bereit, nicht nur die von ihm aus nächste Stelle in Diez anzufahren, sondern auch jene in Nastätten oder Bad Ems. „Aber auch da sind die nächsten verfügbaren Termine erst frühestens in zwei Wochen.“ Nicht ungewöhnlich in der Urlaubszeit im Sommer, die sich auch in den Ämtern bemerkbar macht. Aber Rodius beobachtet das Problem bereits seit Anfang des Jahres.

Terminvergabe online war früher schnell und unkompliziert

Dabei sei das früher gar kein Problem gewesen. Vor der Pandemie erledigte man seine Angelegenheiten klassisch vor Ort mit Wartemärkchen, nach Corona stellte der Kreis auf Online-Terminvergabe um. „Das klappte erstaunlich gut und war auch viel einfacher für mich“, berichtet Rodius, man habe sich schnell daran gewöhnt. Schließlich musste man vor Ort nicht lange warten und bekam online zeitnah einen Termin – „binnen drei Tagen war alles erledigt. Manchmal sogar am selben Tag, wenn ich mal nach Nastätten gefahren bin.“

Doch das habe sich seit Anfang des Jahres deutlich geändert. Rodius musste sogar schon eine Wartezeit von drei Wochen in Kauf nehmen. Aktuell schaut er wieder täglich auf der Webseite der Terminvergabe vorbei auf der Suche nach dem Glück und einem zeitnahen zurückgegebenen Termin. Bisher erfolglos.

„Hier offenbart sich ein strukturelles Organisationsproblem.“

Peter Rodius aus Isselbach

Als er jüngst einen spontan frei gewordenen Termin in Diez am nächsten Tag ergattern konnte, war der nur für eine Ab-, jedoch nicht für eine Anmeldung vorgesehen. Diese könnte wiederum erst in 14 Tagen erfolgen laut Terminplan. Irrsinn, findet Rodius. „Das ist nun leider kein bedauerlicher Einzelfall mehr. Ich habe es in den letzten Monaten mehrmals erlebt und einige Nachbarn auch“, versichert er. „Bei allem Verständnis für bestimmte Unwägbarkeiten beim Personaleinsatz offenbart sich hier ein strukturelles Organisationsproblem in diesem publikumsintensiven Bereich.“ Dabei möchte er nicht unerwähnt lassen, dass er in der Vergangenheit im persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern der Außenstelle in Diez immer sehr freundlich und kompetent bedient wurde: „Wenn man mal dran ist, geht es flott und unkompliziert – wenn man denn einen Termin ergattern kann.“

Was ist also los in den Zulassungsstellen des Kreises? „Die Fachabteilung hat bestätigt, dass die Wartezeiten im Moment zwischen zwei und drei Wochen lang sind. Dies ist aber im ersten Halbjahr jeden Jahres nicht ungewöhnlich, da vor allem auch zum Beispiel Zweiräder und Wohnmobile vermehrt zugelassen werden“, antwortet Kreispressesprecherin Saskia Daubach-Metz auf eine Anfrage unserer Zeitung. Dass man mitunter auch einen zurückgegebenen Termin für An- oder Abmeldung getrennt ergattern kann, liege daran, dass die An- und Abmeldungen „unterschiedliche Zeitfenster haben, weshalb bei kurzfristig freien Terminen nicht beides gleichzeitig vergeben werden kann“, so Daubach-Metz. Generell gebe es jedoch durch kurzfristige Absagen immer wieder Zeitfenster, die täglich frei werden.

Haben auch Sie schon länger als üblich auf einen Termin gewartet oder ähnliche Erfahrungen mit der Verwaltung gemacht? Schreiben Sie uns an bad-ems@rhein-zeitung.net