Junge Leute von Albert Weil Das ist Limburgs Azubi-Song zur Fußball-WM 16.06.2026, 11:00 Uhr

i Sie drücken der deutschen Nationalmannschaft die Daumen: Ein Teil der Azubis nach dem Interview mit Elisabeth Schneider (rechts), Betreuerin der Auszubildenden bei der Albert Weil AG Limburg. Petra Hackert

Es ist wieder WM – und die Azubis von Albert Weil in Limburg haben dafür einen Song aufgenommen. Geschrieben wurde er von Markus Zimmermann aus Oberbrechen, der bereits vor acht Jahren einen Azubi-Song geschrieben hat.

Zum Auftakt-Spiel der deutschen Mannschaft drückten sie die Daumen. Eins steht jetzt schon fest: Diese Fußball-WM werden die Azubis der Albert Weil AG so schnell nicht vergessen. Einen Monat haben sie sich vorbereitet. Sie sind ein Team. 34 junge Leute, die zur Nationalelf halten und dies auch mit einem eigenen Song samt Video deutlich machen.







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