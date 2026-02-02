Eine Einrichtung wie den Kreml in Zollhaus gibt es nur einmal. Hier treffen Generationen aufeinander, hier gibt es eine bunte Mischung aus Kultur und Weiterbildung. Die Verantwortlichen stellen die Höhepunkte für 2026 vor.
Lesezeit 2 Minuten
Das Kreml Kulturhaus steht seit Jahren für ein vielseitiges, generationenübergreifendes Kulturangebot in der Region. Auch 2026 zeigt sich erneut, wie breit das Spektrum reicht – von Konzerten, Theater- und Tanzveranstaltungen, Programmkinofilmen über Bildungsangebote bis hin zu Kinder- und Ferienprogrammen wird viel geboten.