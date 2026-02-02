Kulturelle Vielfalt mit System Das ist das Veranstaltungsjahr 2026 im Kreml Kulturhaus Christopher Kahl 02.02.2026, 17:00 Uhr

i Das Team vom Kreml Kulturhaus von links nach rechts: Igor Novakovic, Tim Straub, Elke Klump, Anthony Flon, Thomas Scheffler, Thomas Lawetzky (hintere Reihe), Hendrik von Mach, Silke Löhr, Nele Vermeulen, Annette Dürrbeck, Lisa Malke (mittlere Reihe), Gerald Lechtenfeld, Leonie Egrek, Hanna Gohlke, Eva Korn und Björn Völker (untere Reihe). Christopher Kahl

Eine Einrichtung wie den Kreml in Zollhaus gibt es nur einmal. Hier treffen Generationen aufeinander, hier gibt es eine bunte Mischung aus Kultur und Weiterbildung. Die Verantwortlichen stellen die Höhepunkte für 2026 vor.

Das Kreml Kulturhaus steht seit Jahren für ein vielseitiges, generationenübergreifendes Kulturangebot in der Region. Auch 2026 zeigt sich erneut, wie breit das Spektrum reicht – von Konzerten, Theater- und Tanzveranstaltungen, Programmkinofilmen über Bildungsangebote bis hin zu Kinder- und Ferienprogrammen wird viel geboten.







