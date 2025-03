Ein wichtiger Baustein für die politisch mehrheitlich gewollte Verkehrswende in Limburg ist die Verbesserung des Radverkehrs, was Schritt für Schritt umgesetzt wird. Die Verwaltung hat nun vor der Sitzung des Verkehrsausschusses in dieser Woche einen Zwischenstand vorgelegt, was im vergangenen Jahr vom Radverkehrskonzept bereits umgesetzt worden ist, welche Maßnahmen noch laufen und was vom kommenden Jahr an für Radfahrer geplant ist.

Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Verwaltung folgende Verbesserungen des Radverkehrs in Limburg umgesetzt:

Verbreiterung des Radfahrstreifens in der Zeppelinstraße (erster Abschnitt);

dezentrale Aufstellung weiterer Fahrradabstellanlagen;

Verstetigung der Einbahnstraßenregelung auf der Alten Lahnbrücke;

Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung in den Stadtteilen;

Sanierung des Radwegs entlang der B 417 (erster Abschnitt, finanziert von Hessen Mobil;

dezentrale Rotmarkierung von Einmündungsbereichen. Sie soll dafür sorgen, dass sich Radfahrer an einer roten Ampel vor dem Kfz-Verkehr aufstellen können, um bei Abbiegevorgängen besser gesehen zu werden.

Problemstelle Alte Lahnbrücke

Die Einbahnstraßenregelung auf der Alten Lahnbrücke mag sich „verstetigt“ haben, um mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen, aber insbesondere das Überholverbot von Radfahrern und anderen Zweirädern wie Mofas auf der Brücke bleibt offenbar für viele Autofahrer gewöhnungsbedürftig. Vor gut einem Monat hatte die Stadt selbst darauf hingewiesen, auch rund eineinhalb Jahre nach Einführung dieser Verkehrsregel gebe es „reichlich Verstöße“, sowohl gegen das Überholverbot als auch die Einbahnstraßenregelung selbst, die von Autofahrern missachtet wird. Seitdem weist (erneut) ein großes Banner am Brückenturm auf das Überholverbot hin.

Hintergrund ist, dass der vorgeschriebene Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern auf der schmalen Fahrbahn nicht eingehalten werden kann. Wer bei einem Verstoß auf der Brücke erwischt wird, muss nach Angaben der Stadt Limburg mit einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Verbesserungen in Arbeit

Aktuell noch umgesetzt werden folgende Verbesserungen für den Radverkehr (nach Angaben der Verwaltung) hier:

Sanierung der Westerwaldstraße in der Brückenvorstadt mit der Schaffung von Fahrradschutzstreifen (laufende Baustelle);

Umbau der Kreuzung B8 / Westerwaldstraße / Dieselstraße (am Gemini Plaza, künftiger Sitz des Finanzamts) mit Radfahrstreifen und Radverkehrsfurten (eine Markierung, die einen Radweg über eine Kreuzung führt, wird noch in diesem Jahr noch gemacht);

Verbreiterung des Schutzstreifens für Radfahrer in der Ste.-Foy-Straße (Ausschreibung laut Verwaltung ist bereits erfolgt);

Radfahrstreifen in der Grabenstraße (Ausschreibung laut Verwaltung ebenfalls bereits erfolgt);

Fahrradschutzstreifen in der Weilburger Straße / Dietkircher Weg (Ausschreibung laut Stadt bereits erfolgt);

Rotmarkierung von Einmündungsbereichen auf der B 417 (Mainzer Straße) im Stadtteil Linter;

Dezentrale Aufstellung weiterer Fahrradabstellanlagen (laut Stadt eine Daueraufgabe, die schrittweise umgesetzt wird);

Umsetzung einer „Bike & Ride-Offensive“ am Bahnhof Eschhofen (Umsetzung/ Ausschreibung nach Eingang des Förderbescheids);

Sanierung Radweg entlang der B 417 2. Abschnitt (Maßnahme Hessen Mobil).

In Planung für das kommende Jahr

Die Verwaltung weist die Stadtverordneten zudem darauf hin, dass einzelne Maßnahmen auch über das Jahr 2025 hinaus gehen können. Sie gibt zudem einen Ausblick auf die Planungen für das nächste Jahr: