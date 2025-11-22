Aus für Veranstaltungsreihe Das hat die Ladies Night in Miehlen alles geboten 22.11.2025, 12:00 Uhr

i Auf einen tiefgründigen und unterhaltsamen Abend mit Sefora Nelson konnten sich die Besucherinnen bei der Ladies Night in Miehlen freuen. Ihr Auftritt beendete (zunächst) die Reihe. Sergej Falk

Eine feste Institution ist die Ladies Night in Miehlen geworden, die über viele Jahre mit den Auftritten von Sängerinnen und Autorinnen begeisterte. Dabei hat der Bezug zum Glauben immer eine große Rolle gespielt.

Kürzlich war wieder Zeit für die Ladies Night in Miehlen – zum 30. und nun zum vorerst letzten Mal. Zeit für einen kleinen Rückblick über einige Höhepunkte der vergangenen zehn Jahre, für die die Evangelische Gemeinschaft dort gesorgt hat. Bei allen Ladies Nights hat der Bezug zum Glauben immer eine große Rolle gespielt.







