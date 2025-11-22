Das hat die Ladies Night in Miehlen alles geboten

Eine feste Institution ist die Ladies Night in Miehlen geworden, die über viele Jahre mit den Auftritten von Sängerinnen und Autorinnen begeisterte. Dabei hat der Bezug zum Glauben immer eine große Rolle gespielt.
Kürzlich war wieder Zeit für die Ladies Night in Miehlen – zum 30. und nun zum vorerst letzten Mal. Zeit für einen kleinen Rückblick über einige Höhepunkte der vergangenen zehn Jahre, für die die Evangelische Gemeinschaft dort gesorgt hat. Bei allen Ladies Nights hat der Bezug zum Glauben immer eine große Rolle gespielt.