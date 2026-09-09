Neue Beisetzungsformen
Das ermöglicht das neue Bestattungsgesetz
Seebestattungen sind bereits an den Meeresküsten möglich. Nun sind auch Flussbestattungen im Rhein oder in der Lahn erlaubt. Dab
Seebestattungen sind bereits an den Meeresküsten möglich. Nun sind auch Flussbestattungen im Rhein oder in der Lahn erlaubt. Dabei müssen aber bestimmte Vorgaben eingehalten werden.
picturealliance/dpa/Carsten Rehder. Carsten Rehder/dpa

Neue Bestattungsmöglichkeiten bietet das im vergangenen Jahr beschlossene Landesgesetz. Es ermöglicht etwa Fluss- oder Tuchbestattungen, wenn das der Verstorbene gewollt hat.

Lesezeit 2 Minuten
Die Urne im Eigenheim aufbewahren, Bestattungen im Fluss und Beisetzungen von Mensch und Tier nebeneinander – vieles ist durch das neue rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz möglich geworden. Über die Einzelheiten wurde bereits in kommunalen Gremien – beispielsweise im Nassauer Stadtrat – diskutiert, außerdem gab es kürzlich eine Gesprächsrunde in der Dausenauer St.
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