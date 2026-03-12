Alte Tradition lebt weiter Das Buchbinden ist die Leidenschaft eines Arzbachers Andreas Galonska 12.03.2026, 12:00 Uhr

i Hier betätigt Walter Fries "Frau Krause", die wuchtige Prägepresse, die mehr als 100 Jahre auf dem Buckel hat und noch immer ihren Dienst leistet. Andreas Galonska

Buchbinderei – ein Handwerk, das heutzutage ein Nischendasein fristet. In Arzbach ist Buchbindermeister Walter Fries auch mit über 80 Jahren noch gerne bei der Arbeit und bringt alte oder neue Bücher in eine schöne Form.

Mit 14 Jahren in einen Beruf zu kommen, den man sein Leben lang mit Begeisterung ausübt – wer kann das schon von sich behaupten? Walter Fries aus Arzbach gehört zu dieser seltenen Spezies, denn er ist auch jetzt – mit fast 82 Jahren – noch begeisterter Buchbinder, der in seinem Arbeitsraum Bücher in Handarbeit als Hobby anfertigt.







