Erlen, Robinien und Eichen: In den vergangenen Wochen sind in Limburg zahlreiche Bäume entfernt worden. Ein Stadtverordneter der Grünen fragt sich nun, ob das wirklich notwendig war.

Die Aufregung ist immer groß, wenn im Limburger Stadtgebiet Bäume gefällt werden. Die Anwohner wundern sich, weil sie oftmals den Eindruck hatten, die gefällten Bäume seien noch gesund gewesen, sie wenden sich oft an ihren Ortsvorsteher, der dazu nichts sagen kann, weil er über die Baumfällungen nicht informiert wurde, es gibt Anrufe bei der Zeitung, und irgendwann Anfragen von Stadtverordneten an den Magistrat nach dem Wieso, Weshalb, Warum. Offenbar gibt es bei diesem sensiblen Thema einen ausgeprägten Wunsch nach Aufklärung. Dem kommt der Magistrat dann zwar nach (auch bei Presseanfragen), aber möglicherweise ist es ratsamer, seitens der Stadt häufiger und intensiver im Vorfeld aufzuklären.

Vor der Sitzung der Stadtverordneten wollte Andreas Pötz (Grüne) vom Magistrat wissen, warum in diesem Jahr „mindestens an drei oder vier städtischen Standorten radikale Abholzungsmaßnahmen von Bäumen und weiteren Gehölzen“ vorgenommen worden sind, und zwar in den Limburger Stadtteilen Linter, Dietkirchen und Eschhofen sowie im Tal Josaphat. „Es bleibt zu fragen, ob diese Vielzahl von Baumfällungen wirklich notwendig war oder ob nicht weniger radikale Maßnahmen wie Pflegeschnitte ein Fällen von Bäumen hätte verhindern können“, schrieb Pötz in seiner Anfrage, die am Montagabend vom Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) beantwortet wurde. Er wollte zudem wissen, „welche Ersatzpflanzungen an den genannten Standorten bis wann erfolgen“.

Stadt: Die meisten gefällten Bäumen waren erkrankt

Und das sind die Kernaussagen des Ersten Stadtrats:

Am Linterbach in Linter wurden rund 20 Grau-Erlen gefällt. Diese Bäume waren nach Stankes Angaben durch Wurzelhalsfäule und Pilzbefall so stark geschädigt, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr hätte gewährleistet werden können; mit anderen Worten: Menschen hätten verletzt werden können, wenn einer dieser Bäume von selbst umgekippt oder ein dicker Ast abgebrochen wäre. Es seien bereits „Wassertupelo“ neu gepflanzt worden. „Diese Baumarten sind besonders gut an feuchte Standorte angepasst und tragen langfristig zur ökologischen Aufwertung des Gebietes bei“, schreibt Stanke. In Linter würden übrigens dieses Jahr „mehr Bäume nachgepflanzt als gefällt“.

Auf dem Friedhof in Dietkirchen wurden etwa 21 Bäume gefällt. Diese waren nach Stankes Angaben Teil einer „Wildgehölzhecke“ am Rande des Friedhofs. Diese Hecke habe nun „gesäubert“ und ausgedünnt werden müssen. „Grund ist zum einen der festgestellte Befall mit der Russrindenkrankheit, die zu einer Beeinträchtigung der Atemwege beim Menschen durch die Sporen führen kann“, erläutert Stanke. „Die weiteren Bäume, die entnommen wurden, wuchsen anderen Bäumen in die Krone, was ebenfalls für die Entwicklung eines gesunden Baumes nicht zuträglich ist.“ Es seien dort bewusst die Bäume stehen geblieben, „die vital sind und die besten Voraussetzungen für eine weitere Entwicklung mitbringen“.

Auch in Eschhofen wurde am Friedhof für Ordnung gesorgt, um die „verwachsene Struktur“ fachlich besser bewerten zu können. „Dabei wurden auch Totholzstämme aus dem Hang entnommen“, schreibt Stanke.

In der Innenstadt am Domfelsen, auf Höhe des Domplateaus, wurden fünf Bäume gefällt, „die nicht mehr verkehrssicher waren“. Die Robinien waren nach Stankes Angaben bereits abgestorben.

Ebenfalls in der Innenstadt im Tal Josaphat wurden auf einer verpachteten Fläche (Gartennutzung) mehrere Schwarz-Erlen „gekappt“. Sie wiesen „deutliche Schäden“ auf, erklärt Stanke, „darunter offene Faulstellen sowie Befall durch holzzerstörende Pilze“. Außerdem wurden groß gewachsene Eichen entfernt (die Stadt hatte beide Maßnahmen in einer Pressemitteilung angekündigt), „da sie erhebliche Mengen an Totholz im Starkastbereich aufwiesen“. Die betroffenen Eichen hätten mit ihren Kronen über angrenzende Wohngrundstücke geragt, sodass dort spielende Kinder und Hausbesitzer hätten gefährdet werden können, etwa durch herabstürzende Äste. Um die Sicherheit der Anwohner und der Arbeiter in dem schwer zugänglichen Gelände nicht zu gefährden, sei entschieden worden, diese Eichen zu fällen.

Regelmäßige Begutachtung durch Baumkontrolleur

Die Bäume im Stadtgebiet werden nach Stankes Angaben „regelmäßig von einem zertifizierten Baumkontrolleur begutachtet“, um damit der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Die Stadtgärtnerei orientiere sich zudem nach einer von Fachleuten erstellten Richtlinie für Baumpflege, deren Ziel „der Erhalt, die Förderung und die Wiederherstellung von vitalen und verkehrssicheren Bäumen“ sei. Die ZTV-Baumpflege ist ein Regelwerk, welches durch Fachleute und Gremien entsteht. Grundsätzlich würden kranke Bäume zwischen Oktober und Februar gefällt, falls die Verkehrssicherungspflicht es nicht anders zulasse auch im Frühjahr und im Sommer.