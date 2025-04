Bis wann die komplette Straßenbeleuchtung in Limburg auf LED umgerüstet sein wird, bleibt auch nach einer Anfrage des Stadtverordneten Maximilian Acht (FDP) offen. Zwar teilte der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten mit, aktuell werde die Vergabe „für Beratungsleistungen zur LED-Umrüstung“ an ein Fachbüro vorbereitet. Aber dabei geht es erst einmal um „Grundlagenermittlung“ und „Wirtschaftlichkeitsberechnungen“. An der grundsätzlichen Haltung des Magistrats jedoch, dass die Umrüstung weiterhin nicht oben auf der Prioritätenliste steht, hat sich nichts geändert.

Die Stadtverordneten hatten im Sommer 2023 die LED-Umrüstung grundsätzlich beschlossen und die dafür vorgesehenen Investitionen freigegeben. Im gesamten Limburger Stadtgebiet gibt es rund 5200 Straßenleuchten. „Leuchtdioden“ gelten als energiesparende, effiziente und umweltfreundliche Leuchtmittel mit einer langen Lebensdauer. Im November 2022 war der FDP-Fraktionsvorsitzenden Marion Schardt-Sauer vom Magistrat mitgeteilt worden, zehn Prozent der Laternen im Stadtgebiet seien auf LED umgestellt worden.

Starkregen sorgt für andere Prioritätensetzung

Im Sommer 2024 hatte der Magistrat den Stadtverordneten jedoch mitgeteilt, die Umsetzung werde länger dauern als vorgesehen. Aufgrund aktueller Starkregenereignisse (im Frühjahr 2024) und der Möglichkeit, sich die Erstellung von Starkregengefahrenkarten fördern zu lassen, werde nun dieses Projekt von der zuständigen Stabsstelle Energie, Klima- und Umweltschutz in der Stadtverwaltung „prioritär“ behandelt.

Wie aus der aktuellen Antwort des Ersten Stadtrats hervorgeht, hat sich daran nichts geändert. „Diese Prioritätensetzung ist aufgrund der vom Starkregen vor allem in Dietkirchen und Eschhofen direkt betroffenen Personen absolut sachgerecht“, erklärt der Erste Stadtrat, „und wurde seit Juli 2024 in den städtischen Gremien nicht infrage gestellt.“ Andernfalls hätten die Stadtverordneten zusätzliches Personal zur Verfügung stellen müssen, was aber nicht geschehen sei.

Der Stadtverordnete Acht wollte in seiner Anfrage auch wissen, was die Verzögerung die Stadt finanziell kostet, schließlich sei nach einer Umrüstung auf LED-Leuchten mit einem Rückgang des Energieverbrauchs um circa 75 Prozent zu rechnen. Da der Beschluss der Stadtverordneten eine Umsetzung bereits in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen habe, wollte Acht vom Magistrat konkret wissen, wie viele Kilowattstunden insgesamt eingespart werden könnten und in welcher Höhe das am Ende die Stadt finanziell entlastet. Überschlägig könne durch eine LED-Umrüstung im Limburger Stadtgebiet mit einer Einsparung von bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr gerechnet werden, teilt Stanke mit, verweist jedoch ausdrücklich darauf, dass es sich dabei nur um eine Hochrechnung handelt. Beim aktuellen Strompreis entspreche dies für die Straßenbeleuchtung einer Entlastung von bis zu rund 400.000 Euro pro Jahr.

Investitionskosten von mehr als einer Million Euro

Dem sind natürlich eigene Investitionen gegenüberzustellen: Im Juni 2023 hatte der Magistrat in der von den Stadtverordneten beschlossenen Vorlage die Kosten für ein zu beauftragendes Fachbüro für die Untersuchung, Begleitung und Ausschreibung der LED-Umrüstung in Höhe von 300.000 Euro veranschlagt. Für die Umrüstung selbst waren insgesamt 1,1 Millionen vorgesehen, die allerdings ungefähr zur Hälfte von Bund und Land finanziert werden. Das heißt: Sofern die Hochrechnung einigermaßen zutrifft, hätten sich die Investitionskosten der Stadt bereits nach gut zwei Jahren amortisiert.