Ein Schock für 72 Mitarbeiter in und rund um Nassau: Die Metallwarenfabrik CHG Gross hat am 9. Juli am Amtsgericht Montabaur Insolvenz angemeldet. Seit 1882 stellt das Familienunternehmen Haushalts- und Serviergeräte aus rostfreiem Edelstahl wie Pfannen aus antihaftbeschichtetem Material, Backformen mit emaillierten Oberflächen sowie dekorative Geschenkartikel her. Doch in den vergangenen Jahren ist das Unternehmen in wirtschaftliche Turbulenzen geraten, wie uns Pietro Nuvoloni von dictum media im Namen des Insolvenzverwalters mitteilt.

Corona-Aufschwung hatte Konsequenzen

„Während der Corona-Pandemie stieg der Umsatz des Unternehmens erheblich an. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage hatte das Unternehmen CHG seine Kapazitäten und sein Personal aufgebaut. Nach dem Ende des pandemiebedingten Booms sanken die Umsätze jedoch drastisch“, erklärt Nuvoloni auf Anfrage unserer Zeitung.

Infolge dessen habe sich CHG operativ nicht schnell genug an diese veränderte Marktsituation anpassen können, sodass die nicht mehr passenden Fixkosten mehr und mehr zur finanziellen Belastung wurden und schließlich in die Insolvenz führten. „Hinzu kamen herausfordernde Geschäftsbeziehungen mit margenschwachen Abnehmern, was zu zusätzlichem Liquiditätsdruck führte“, heißt es in der Stellungnahme. So setzte man stark auf den Vertrieb über große Discounter, die jedoch nur ein margenschwaches Geschäft darstellten.

Onlineaktivitäten brachten nicht den gewünschten Erfolg

Zusätzlich hatte das Familienunternehmen in den vergangenen Jahren versucht, sich breiter aufzustellen und einen eigenen Onlineshop sowie den Vertrieb über eine renommierte Onlineplattform gestartet. Der Erfolg in diesem Segment blieb jedoch begrenzt, heißt es.

Neben dem Ausbau des Onlinehandels wurden insbesondere während der Boomphase in der Corona-Pandemie Investitionen in Produktionskapazitäten und Personal getätigt. Zudem setzte CHG auf eine breite Produktpalette und versuchte, sich über Qualität und Design vom Wettbewerb zu differenzieren.

Doch die Umsätze schwankten stark. Vor der Corona-Pandemie erwirtschaftete das Familienunternehmen einen Umsatz von rund 10 Millionen Euro. Während der Corona-Zeit verdoppelten sich die Umsätze auf etwa 20 Millionen Euro, sanken danach aber sukzessive auf das Niveau aus den Jahren vor Corona.

Geschäftsbetrieb läuft derzeit stabil

Mit dem Insolvenzantrag wolle nun die Geschäftsführung die Chancen nutzen, um das Unternehmen nachhaltig zu sanieren. Ziel ist eine nachhaltige Sanierung im Zuge einer übertragenden Sanierung an einen Investor. Der Geschäftsbetrieb läuft aktuell stabil und uneingeschränkt weiter. Erste Gespräche mit mehreren Interessenten laufen bereits. Eine Lösung wird laut Nuvoloni für September oder Oktober angestrebt.

Dass Arbeitsplätze pauschal abgebaut werden, sei nicht geplant. „Konkrete Maßnahmen hängen von den Plänen des künftigen Investors ab. Ziel ist es, möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern“, versichert man auf Nachfrage. Auch wolle man ausdrücklich den Standort in Nassau erhalten. Ein Umzug ist derzeit nicht vorgesehen.